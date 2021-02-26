Google ve Facebook'ta yeni dönem!

Bir lobi grubu olan News Media Canada'nın başkanı John Hinds, Avustralya'nın dijital platformların gazetecilik için ödeme yapması için baskı yapan hükümetlerin ön saflarında yer aldığını belirterek ülkesinde de yasa çıkması için çalışmalar yapılacağını açıkladı. Hinds, Kanada'nın Avustralya'nınki gibi bir modeli benimsemesini destekledi.

Toronto Star'ın sahibi Torstar da ve diğer medya kuruluşları da online reklamcılık gelirlerinin çoğunun Google ve Facebook gibi dijital devler tarafından sömürüldüğüne dair şikayetlerden sonra Ottawa'nın yaz aylarında kendi yasal çerçevesini çıkaracağını açıkladı.