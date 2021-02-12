Google İngiltere’ye telif ödeyecek

GOOGLE NASIL TAVIR ALACAK?

Düven, "Google tarafından yayıncılara yapılacak ödemeler raporlamalar sonucu belirlenecek ve kullanıcılar 'Google News' veya 'Google Discover'a tıkladıklarında yayıncının sitesindeki tam makaleye yönlendirilmiş olacaklar. Google İngiltere ve İrlanda'nın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Ronan Harris 'yeni ürün deneyimimiz ve haberler için lisanslama programımız olan 'Google News Showcase' İngiltere'deki yerel, ulusal ve bağımsız yayıncılarla birlikte kullanıma sunulmaya başlayacaktır' ifadelerini dile getirdi. Bu uygulamanın yani Google'ın yapacağı bu ödeme uygulamasının Avrupa'nın belki dünyanın farklı ülkelerine de yayılması söz konusu. Bu durumda Google'ın nasıl bir tavır alacağı da şimdiden tartışma konusu." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN