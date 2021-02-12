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Google İngiltere’ye telif ödeyecek

'dan sonra şimdi de 'ye telif ödeyecek. , ve 'ın da arasında olduğu 120 İngiliz yayın kuruluşuyla imzaladığı anlaşmaya göre, söz konusu kaynaklardan yansıyan haberler için lisanslama ücreti ödeyecek. Detayları muhabiri Alpaslan Düven ’dan aktardı.

TEKNOLOJİ A Haber
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Google İngiltere’ye telif ödeyecek

'dan sonra şimdi de 'ye telif ödeyecek. , ve 'ın da arasında olduğu 120 İngiliz yayın kuruluşuyla imzaladığı anlaşmaya göre, söz konusu kaynaklardan yansıyan haberler için lisanslama ücreti ödeyecek. Detayları muhabiri Alpaslan Düven 'dan aktardı.

GOOGLE NASIL TAVIR ALACAK?

Düven, "Google tarafından yayıncılara yapılacak ödemeler raporlamalar sonucu belirlenecek ve kullanıcılar 'Google News' veya 'Google Discover'a tıkladıklarında yayıncının sitesindeki tam makaleye yönlendirilmiş olacaklar. Google İngiltere ve İrlanda'nın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Ronan Harris 'yeni ürün deneyimimiz ve haberler için lisanslama programımız olan 'Google News Showcase' İngiltere'deki yerel, ulusal ve bağımsız yayıncılarla birlikte kullanıma sunulmaya başlayacaktır' ifadelerini dile getirdi. Bu uygulamanın yani Google'ın yapacağı bu ödeme uygulamasının Avrupa'nın belki dünyanın farklı ülkelerine de yayılması söz konusu. Bu durumda Google'ın nasıl bir tavır alacağı da şimdiden tartışma konusu." şeklinde konuştu.

Son dakika: Google İngiltere’ye telif ödeyecek SON DAKİKA: GOOGLE İNGİLTERE’YE TELİF ÖDEYECEK

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