Fransa'dan emsal teşkil edecek Google anlaşması! Artık telif ödeyecekler

Sanal veri arama motoru Google, Fransız basını ile telif konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre Google, platformunda eserlerine yer verdiği yayıncılara telif hakkı ödeyecek. Amerikan internet devi Google, Fransız yayıncılar ile anlaştı.

Uzlaşıya, Avrupa Birliği telif hakkı düzenlemesi kapsamında aylarca süren müzakereler sonucunda varıldı.

GOOGLE ESER SAHİPLERİNE TELİF ÖDEYECEK

Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmasıyla birlikte Google, kullandığı çevrim içi haberler için Fransız yayıncılara ödeme yapacak. Uzlaşının, günlük yayın hacmi, aylık internet trafiği, 'siyasi ve genel bilgilere katkı' gibi başlıkları bulunuyor. Ödemelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin ayrıntı açıklanmadı.



Google, daha önce de Le Monde ve Le Figaro gazetelerinin de aralarında bulunduğu bazı Fransız haber mecraları ile ikili anlaşmalar imzalamıştı.



Avrupa Birliği'nin, telif hakları düzenlemesi, Google gibi platformların arama sonuçlarında haberleri gösterebilmek için içerik üreticilerine ödeme yaparak lisans almalarını şart koşuyor.

TÜRKİYE'DE DE GÜNDEME GELDİ

Telif tartışması Batı medyasında bir süredir konuşuluyordu. Fransa'nın önde gelen basın kuruluşları telif haklarıyla ilgili harekete geçti ve emsal teşkilden eden bir karar imza atıldı. Fransa'daki bu karar sonrası Google'ın Türkiye'de de telif ödemesi gündeme geldi.

Google bugüne kadar birçok medya kuruluşunun kendi özgün içeriklerini ücretsiz bir şekilde kullanıyordu. Üstelik bu içerikler üzerinden reklam alıp haksız kazanç sağlıyordu.

BU KARARA KİMSE FRANSIZ KALAMAZ

Fransa'da emsal teşkil eden bu karar sonrası medya kuruluşlarının harekete geçmesi ve tek tek Google'ın kapısını çalması bekleniyor. Google, Türkiye'de hiçbir ücret ödemeden eser sahiplerinin ürettiği içerikleri maddi kazanç sağlayarak kullanıyordu. Türkiye'nin de bu karara Fransız kalmayacağı ve kısa süre içerisinde harekete geçeceği iddia edildi.