Son dakika: Netflix ücretine fahiş zam! Kullanıcılardan tepki yağıyor

Netflix ücretine zam geldi. Türkiye'de hatırı sayılır kullanıcısı olan Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine yüzde 31 ile yüzde 50 arasında zam yaptı. Netflix'in Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yapması sonrası yeni fiyatları merak konusu oldu. Yüzlerce dizi ve film içeriğinin yer aldığı platformda tekli üyeliğin yanı sıra özel paketler de yer alıyor. Peki 2021 Netflix aylık ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarifeler

Online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zammın ardından Netflix'in aylık üyelik ücretleri yüzde 31 ile yüzde 50 arasında artırıldı.

Daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan stdandart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıkarıldı.