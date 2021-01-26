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Son dakika: İngilizler harekete geçti! Facebook ile telif anlaşması

Son dakika haberi... medya devinin sürümünde yer alan News sekmesi, bugünden itibaren 'de de aktif olacak. Facebook, İngiliz yayıncıların içerikleri için ödeme yapacak.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: İngilizler harekete geçti! Facebook ile telif anlaşması

medya devi , yeni özelliğini ilk defa dışında devreye soktu.

Bir süredir ABD sürümünde yer alan Facebook News (Haberler) sekmesi, bugünden itibaren 'de de aktif olacak.

İÇERİKLERE PARA ÖDEYECEK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook kullanıcılarının toplanıp kaydedilen verilerine göre "kişiselleştirilmiş" haber içeriklerinin kullanıcıya sunulacağı bu sekmede gösterilecek gündem maddelerine Facebook karar verecek.

ABD dışında ilk kez devreye girecek News özelliği, içerik üreticilerine yapılacak telif ödemesiyle de gündeme geldi. Sosyal medya devinden yapılan açıklamaya göre bazı yayıncıların içerikleri için telif ödemesi yapılacak. Telif ödemelerinin çoğunun, içeriği ödemeli olduğu için herkes tarafından ulaşılamayan haber yayıncılarına yapılacağı da gelen haberler arasında.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HABER AKIŞI ELEŞTİRİLDİ

Kişiselleştirilmiş haber gösterimi politikasının, seçilmiş bir gazeteci ekibi tarafından yapılacağını belirten Facebook, kullanıcıların görmek istemediği içeriklerin haber akışlarında yer almaması için özel bir çaba gösterileceği sözünü verdi.

Facebook'un kişiselleştirilmiş haber politikasına tepkilerse gecikmedi. Bu politikanın kontrolcü bir yapısı olduğu söylenirken, bu uygulamanın dikkatli yürütülmemesi halinde demokrasi karşıtı otoriter bir durumla karşılaşılabileceği de söylendi.

Yaptığı açıklamada ve 'da işbirliği arayışında olduğunu belirten Facebook, bu uygulamanın medya kuruluşlarıyla olan ilişkilerini geliştirmesi amacıyla attığını bildirdi.

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