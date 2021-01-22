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Google Fransa ile anlaştı! Artık telif ödeyecek

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Giriş: 22.01.2021 18:42
Güncelleme:22.01.2021 18:47
Dijital arama motoru Google, Fransız medyası ile telif konusunda anlaştı. Avrupa'da bir ilk olan anlaşma ile internet devi Google, arama motorunda bulundurduğu Fransız medyasına ait içeriklerle ilgili telif ödeyecek. Kararla birlikte aynı yasayı Türkiye'nin de hazırlaması gündeme geldi.

Amerika Birleşik Devletleri menşeili Google, Fransız basınına telif ödeyeme hazırlanıyor.

Dijital arama motoru Google, Avrupa'da bir ilke imza atarak, Fransız medyası ile telif konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre Google, arama motorunda bulundurduğu haberleri gösterebilmek için medya platformlarına ücret ödeyecek.

Uzlaşıya, Avrupa Birliği telif hakkı düzenlemesi kapsamında aylarca süren müzakereler sonucunda varıldı.

Fransa rekabet kurumu, geçtiğimiz nisan ayında, Google'ın içeriklerini kullanabilmek için Fransız haber ajansları ve yayıncılık kuruluşlarına ödeme
yapmak zorunda olduğuna karar vermişti.

Google'ın bu hamlesi sonrası aynı yasayı Türkiye'nin de hazırlaması gündeme geldi.

Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak için avrupa birliği'nin yasal düzenlemesinin
emsal alınması konuşuluyor.

Böylece hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlayacağı belirtiliyor.

Fransa ile anlaşmaya varan Google, diğer yandan da Avustralya'yı tehdit etti.

Aavustralya, Google, Facebook ve potansiyel olarak diğer teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapması
yasa hazırlıyor.

Yasa ile ilgili açıklama yapan Google ise arama motorunu Avustralya'dan kaldırmakla tehdit etti.

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