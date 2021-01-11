Son dakika: WhatsApp silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? WhatsApp geri adım attı mı?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yaklaşık bir haftadır gündemden düşmeyen WhatsApp sözleşme skandalı ile milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi. Herkesin merakla takip ettiği WhatsApp sözleşmesinin iptal edildiği iddia edildi. Peki, WhatsApp geri adım attı mı? WhatsApp silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? İşte haberin detayları...
Son dakika... WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcıya gizlilik sözleşmesinde onay zorunluluğu kılıyor. Eğer sözleşme kabul edilmezse 14 Şubat'tan sonra kullanılamayacak. Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar, yerli güvenilir alternatiflere yönelmeye başladı. BiP, son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı. Peki, WhatsApp geri adım attı mı? WhatsApp silinecek mi? WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi oldu? İşte cevaplar...
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?
WhatsApp sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Zorunlu kılınan gizlilik sözleşmesinin iptal edildiği iddia edildi. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
BiP, SON 24 SAATTE 1 MİLYON 124 BİN YENİ KULLANICI KAZANDI
Tüm operatör kullanıcılarına açık Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kişisel veri güvenliğini sağlamanın yanı sıra birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BiP'e olan ilgi her geçen gün artıyor.
Üstün mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle BiP, dünyanın 192 ülkesinde tercih edilmeye devam ediyor.
Birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında fark yaratan BiP'teki tüm veriler, yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.
BiP, HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR
Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor.
BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor. HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkanı da sağlayan BiP'te gece modu, kişiselleştirilmiş menü gibi farklı özellikler de yer alıyor.
BiP'in fark yaratan yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. BiP'e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde gönderilen mesajlar, seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.
Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanı sıra BiP uygulaması, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor.
Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı.
Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları, bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İLE NE OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi, kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılmasının ve reklam verenlere daha rahat pazarlamasının önünü açıyor. WhatsApp, Şartlar ve Gizlilik Politikaları Güncellemeleri olarak duyurduğu sözleşmenin kabul edilmesini zorunlu kılıyor.
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Son günlerde gündemi meşgul eden WhatsApp gizlilik sözleşmesinin Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı açıklandı. WhatsApp yetkilileri tarafından AB ülkelerindeki kullanıcıları neden kapsamadığı sorusuna henüz yanıt gelmedi.
İŞTE WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde duyuruldu. Sözlşme metninde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.
Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler."
WHATSAPP, HANGİ VERİLERİ TOPLAYABİLİYOR?
* Hesap Bilgileri
* Mesajlar
* Bağlantılar
* Durum Bilgisi
* İşlem ve Ödeme Verileri
* Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
* Kullanım ve Kayıt Bilgileri
* Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
* Konum Bilgileri
* Çerezler
* Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
* Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
* WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
* Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
* Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
* Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
* Yan Hizmetler
* Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
* Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
* Kurumsal Etkileşimler