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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp yeni sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri WhatsApp yeni sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile yeni maddelerin 8 Şubat'ta yürürlüğe gireceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş, yeni sözleşmenin detaylarını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, WhatsApp yeni sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri... Giriş Tarihi: 09.01.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 13:00
WhatsApp sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni kullanım sözleşmesi 2021 yılında yürürlüğe girecek. Yapılan açıklamada, uygulamayı kullanmaya devam etmek için şartları 8 Şubat'a kadar kabul etmek gerekiyor. Bu açıklamaların ardından uygulama kullanıcıları, sözleşmenin detaylarını merak etmeye başladı. WhatsApp'ın yeni sözleşmesine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, WhatsApp sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri ve tüm detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
WhatsApp sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri
WHATSAPP SÖZLEŞME OLAYI NEDİR?
WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, yeni gizlilik sözleşmesinin 8 Şubat'a kadar kabul edilmesi gerekiyor. Sözleşmenin kabul edilmemesi halinde uygulama kullanılamayacak.
WhatsApp sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İLE NE OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi, kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılmasının ve reklam verenlere daha rahat pazarlamasının önünü açıyor. WhatsApp, Şartlar ve Gizlilik Politikaları Güncellemeleri olarak duyurduğu sözleşmenin kabul edilmesini zorunlu kılıyor.
WhatsApp sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Son günlerde gündemi meşgul eden WhatsApp gizlilik sözleşmesinin Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı açıklandı. WhatsApp yetkilileri tarafından AB ülkelerindeki kullanıcıları neden kapsamadığı sorusuna henüz yanıt gelmedi.
WhatsApp sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri
WHATSAPP YERİNE ALTERNATİF UYGULAMA VAR MI?
WhatsApp'ın yeni sözleşme olayının ardından, bu sözleşmeyi kabul etmek istemeyen vatandaşlar alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bu gelişmelerin ardından 'Signal' uygulamasını önerdi. Öte yandan Viber, Telegram, Bip gibi uygulamalar da alternatifler arasında yer alıyor.
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