WhatsApp yeni sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni kullanım sözleşmesi 2021 yılında yürürlüğe girecek. Yapılan açıklamada, uygulamayı kullanmaya devam etmek için şartları 8 Şubat'a kadar kabul etmek gerekiyor. Bu açıklamaların ardından uygulama kullanıcıları, sözleşmenin detaylarını merak etmeye başladı. WhatsApp'ın yeni sözleşmesine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, WhatsApp sözleşme olayı nedir? Hangi ülkelerde geçerli? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri ve tüm detaylar...