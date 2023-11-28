Şehirlerin Osmanlı’daki isimleri arşivlerden çıktı! Listeyi görünce çok şaşıracaksınız! İşte memleketinizin eski adı...

Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihini ve coğrafi çeşitliliğini göz önüne aldığımızda, bu topraklarda bir araya gelen farklı kültürlerin ve dillerin etkileşimiyle şekillendiğini görmekteyiz. Bu büyük çeşitlilik, Anadolu'nun küçük köylerinden büyük şehirlerine kadar uzanan coğrafi isimlerin tarih içinde nasıl evrildiğini ve dönemin şehir isimlerine nasıl yansıdığını ortaya koymaktadır. İşte memleketinizin eski adı...

ŞEHİRLERİN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ ESKİ ADLARI