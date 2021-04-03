03 Nisan 2021, Cumartesi
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Eyüp Sultan Mezarlığı’nda defineci talanı

’un en tarihi mezarlıklarından biri olan define avcıları tarafından yine talan edildi. Birçok mezarın zarar gördüğü Eyüp Sultan Mezarlığı’nda yaşanan talihsiz olaylara ilişkin inceleme başlatıldı.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Eyüp Sultan Mezarlığı’nda defineci talanı

'un en tarihi mezarlıklarından biri olan ve yanında bulunan ile turistlerinde uğrak noktalarından 'nda defineci talanı devam ediyor.

Altın, gümüş veya değerli eşya bulma ümidiyle defineciler tarafından acımasızca talan edilen mezarlığın görüntüsü yürek burktu.

Definecilerin sık sık talan ettiği mezar taşlarının yerinden kalkmış ve kırılmış olduğu kameralara yansıdı.

Tarihi mezarlığa dadanan defineciler, ilçe sakinlerinin de tepkisini almasına rağmen define aramaktan vazgeçmedi. Birçok mezarın zarar gördüğü Eyüp Sultan Mezarlığı'nda yaşanan talihsiz olaylara ilişkin inceleme başlatıldı.

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