İstanbul'da Bathonea Antik Liman yerleşkesinde 800 bin yıl öncesine uzanan kalıntılar tespit edildi

Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Küçükçekmece Gölü ağzı ve kıyı şeridinin daha açık olduğunu bu nedenle daha korunaklı olduğu için antik dönemde deniz ticaretinde önemli ölçüde kullanıldığını vurguladı. Doç. Dr. Aydıngün, Bathonea kazıları sırasında buldukları bazı bulguların Avarlar'ın İstanbul saldırılarının izlerini taşıdıklarını değerlendirdiklerini, dünyada tek seferde binin üzerinde pişmiş topraktan yapılan ilaç şişeleri ile bunların yapımında kullanılan malzeme ve bitki özlerini bulduklarını ifade ederken, yaklaşık 100 kişiden oluşan aralarında Polonyalılar'ın da bulunduğu ekibin Bathonea'da ciddi oranda Viking ilişkisi olduğunu ortaya çıkardıklarını ekledi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de Bathonea kazılarına gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. On-line çalıştayda kazı ekibinde yer alan Dr. Haldun Aydıngün, Doç. Dr. Hakan Öniz'in yanı sıra, Avcılar Bathonea Kazılarını Destekleme Derneği Başkanı Erhan Bozan ve bölge ile ilgili çalışmalar yapan Selçuk Eracun ve Ali Şahin de sunum yaptı.