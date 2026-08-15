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Trabzonspor Avrupa yolunda! Dev müsabaka şifresiz ve canlı yayınla ATV ekranlarında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor Avrupa yolunda! Dev müsabaka şifresiz ve canlı yayınla ATV ekranlarında

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Kritik mücadele, naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Trabzonspor'un rakibi, Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek adını play-off turuna yazdıran Ferencvaros, bordo-mavili ekiple eşleşti. Karadeniz ekibi, güçlü rakibini saf dışı bırakarak Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Avrupa yolunda! Dev müsabaka şifresiz ve canlı yayınla ATV ekranlarında - 1

İLK MAÇ TRABZON'DA, RÖVANŞ DEPLASMANDA

Temsilcimiz Trabzonspor, eşleşmedeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak.

Kendi sahasında avantajlı bir skor arayacak olan Fırtına, ardından 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdırarak Avrupa'daki yolculuğunu sürdürecek.

Trabzonspor Avrupa yolunda! Dev müsabaka şifresiz ve canlı yayınla ATV ekranlarında - 2

DEV MAÇIN HEYECANI ATV EKRANLARINDA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'un Ferencvaros'u konuk edeceği karşılaşmanın heyecanı ATV ekranlarında yaşanacak.

Milyonların heyecanla takip edeceği karşılaşma, 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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