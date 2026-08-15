Trabzonspor Avrupa yolunda! Dev müsabaka şifresiz ve canlı yayınla ATV ekranlarında

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Trabzonspor'un rakibi, Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

İLK MAÇ TRABZON'DA, RÖVANŞ DEPLASMANDA

Temsilcimiz Trabzonspor, eşleşmedeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak.

Kendi sahasında avantajlı bir skor arayacak olan Fırtına, ardından 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına adını yazdırarak Avrupa'daki yolculuğunu sürdürecek.