Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu
2026 Dünya Kupası’nın ardından rotayı UEFA Uluslar A Ligi’ne kıran A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ve Ekim aylarındaki maç programı açıklandı. Ay-Yıldızlılar, dev rakipleri Fransa ve İtalya’yı Kocaeli ve Bursa’da ağırlayacak. Milli coşku Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak. Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak olan 4 kritik müsabaka da ATV'den naklen yayınlanacak.
2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatarak 6 günde elenen A Milli Futbol Takımı, rotayı UEFA Uluslar A Ligi'ne kırdı. Eylül ve Ekim aylarındaki maç programı açıklandı. Ay-Yıldızlılar, dev rakipleri Fransa ve İtalya'yı Kocaeli ve Bursa'da ağırlayacak.
Eylül ayındaki ilk 2 maçına iç sahada çıkacak Ay-Yıldızlılar, Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, İtalya ile Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadeleler ATV'den yayınlanacak.
2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nda rota UEFA Uluslar A Ligi'ne çevrildi. Ay-Yıldızlı ekibimizin A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde yapacağı maçların statları açıklandı.