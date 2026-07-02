Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu

2026 Dünya Kupası’nın ardından rotayı UEFA Uluslar A Ligi’ne kıran A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ve Ekim aylarındaki maç programı açıklandı. Ay-Yıldızlılar, dev rakipleri Fransa ve İtalya’yı Kocaeli ve Bursa’da ağırlayacak. Milli coşku Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak. Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak olan 4 kritik müsabaka da ATV'den naklen yayınlanacak.