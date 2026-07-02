CANLI YAYIN

Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu

2026 Dünya Kupası’nın ardından rotayı UEFA Uluslar A Ligi’ne kıran A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ve Ekim aylarındaki maç programı açıklandı. Ay-Yıldızlılar, dev rakipleri Fransa ve İtalya’yı Kocaeli ve Bursa’da ağırlayacak. Milli coşku Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak. Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak olan 4 kritik müsabaka da ATV'den naklen yayınlanacak.

2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatarak 6 günde elenen A Milli Futbol Takımı, rotayı UEFA Uluslar A Ligi'ne kırdı. Eylül ve Ekim aylarındaki maç programı açıklandı. Ay-Yıldızlılar, dev rakipleri Fransa ve İtalya'yı Kocaeli ve Bursa'da ağırlayacak.

Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu - 1

Eylül ayındaki ilk 2 maçına iç sahada çıkacak Ay-Yıldızlılar, Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, İtalya ile Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadeleler ATV'den yayınlanacak.

Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu - 2

2026 Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nda rota UEFA Uluslar A Ligi'ne çevrildi. Ay-Yıldızlı ekibimizin A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde yapacağı maçların statları açıklandı.

Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu - 3

FIFA'nın uluslararası maç takviminde gittiği değişiklikle, 21 Eylül-6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Türkiye, ilk mücadelesini 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu - 4

Bizim Çocuklar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak.

Uluslar Ligi heyecanı atv’de! Bizim Çocuklar’ın maç programı belli oldu - 5

TSİ 21.45'te başlayacak 4 karşılaşma da ATV ekranlarından yayınlanacak. Müsabaka öncesi ve sonrası özel yayınlar ise A Spor'da olacak.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın