Trabzonspor'dan Muhammed Salah'a Karadeniz usulü tanıtım! Sosyal medyayı salladı: Tutma beni uşak gelecek

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah'ı Trabzon kültürüyle harmanlanan dikkat çekici bir tanıtım videosuyla duyurdu. Araklı ve Sürmene'de çekilen, yöresel yaşam ile Trabzon mutfağından izler taşıyan videoda Salah, "Uşak gelecek" sözleriyle hazırlık yapan bir ailenin sürpriz misafiri oldu. Yıldız futbolcunun aile sofrasına konuk olduğu tanıtımda, transfer öncesi yapılan "Rüyanızda görürsünüz" yorumlarına verilen göndermeli yanıt da sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. TRABZONSPOR'DAN MUHAMMED SALAH'A ÖZEL TRANSFER VİDEOSU YÖRESEL YAŞAM VE TRABZON MUTFAĞI ÖN PLANDA Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde çekilen videoda yöresel yaşam, Trabzon mutfağı ve bölgeye özgü konuşma tarzı ön plana çıkarılırken, Salah'ın transferi de dikkat çeken bir hikaye üzerinden anlatıldı.

"TUTMA BENİ UŞAK GELECEK"



Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda yaşlı bir kadın, oğlu ve kızının yer aldığı görülürken, Salah'ın gelişi "Uşak gelecek" sözleriyle anlatıldı. Evde sofra hazırlayan kadın, kendisine seslenen komşusuna, "Tutma beni, işim var. Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek" ifadelerini kullandı.

"RÜYAMDA GÖRDÜM"



Kadın daha sonra Salah'ın gelişine ilişkin, "Rüyamda gördüm. Gelecek, gelecek" sözlerini söylerken, evde hazırlıkların devam ettiği görüldü. Sofraya ise Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler konuldu. SALAH TRABZONLU AİLENİN EVİNE KONUK OLDU



Videonun ilerleyen bölümünde kapının açılmasıyla birlikte beklenen misafirin Muhammed Salah olduğu görüldü. Aile tarafından karşılanan Salah, hazırlanan sofraya oturarak kendisine ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı. Salah'a kuymak başta olmak üzere Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler ikram edilirken, yıldız futbolcunun aile üyeleriyle birlikte yemek yediği anlar da videoda yer aldı.