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Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhammed Salah transferiyle dünya basınında geniş yankı uyandıran Trabzonspor, hücum hattına bir dünya yıldızını daha katmak için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldızla Liverpool döneminde müthiş bir ikili oluşturan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i kadrosuna katmak üzere dev bir operasyon başlattı.

Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor! 1

Muhammed Salah transferi ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha yapmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor! 2

Saudi Pro League ekibi Al Hilal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki Uruguaylı golcü için Karadeniz devi resmi girişimlerini hızlandırdı. Liverpool'da 3,5 sezon birlikte forma giyen ve saha içi uyumlarıyla Premier Lig'e damga vuran Salah ile Nunez'in yakın arkadaşlığı, transfer sürecinde Trabzonspor'un en büyük kozu oldu.

Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor! 3

Mısırlı yıldızın kadroda yer alması Nunez'in bordo-mavili formayı seçme ihtimalini kuvvetlendirirken, Salah daha önce yaptığı bir açıklamada, "Onunla birlikte antrenman yapıyorum. Oyun tarzını biliyorum, nasıl oynamayı sevdiğini gayet iyi biliyorum" ifadeleriyle Uruguaylı partneriyle olan özel bağını vurgulamıştı.

Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor! 4

MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre gelecek sezon 3 kulvarda yaklaşık 50 maça çıkmayı planlayan bordo-mavili yönetim, gol yükünü Onuachu - Nunez ikilisine emanet etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor! 5

Trabzonspor, 1.85 boyundaki yıldızı kiralık olarak renklerine bağlamak isterken, Al Hilal'in tecrübeli oyuncunun yüksek maaşının önemli bir kısmını karşılamaya sıcak baktığı öğrenildi. Fırtına'nın bu transferde üstleneceği toplam maliyetin 8 milyon euro seviyelerinde olması bekleniyor.

Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor! 6

34 GOL, 20 ASİST ÜRETMİŞLERDİ

Liverpool, 2024-25 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken, Salah-Nunez ikilisi toplam 34 gol, 20 asist üreterek, ligin en başarılı forvet ikilisi olmuştu. Daha sonraki sezonun başında Nunez'in Al Hilal'a satılmasıyla ikilinin yolları ayrılmıştı.

Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor! 7

9 GOL VE 5 ASİST ÜRETTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 2025-2026 sezonu başında transfer olan Nunez, 24 resmi maça çıktı. Uruguaylı forvet, Suudi Arabistan temsilcisinde 9 gol atıp, 5 de asist yaparak 14 gole direkt katkı sundu.

Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor! 8

85 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Uruguaylı golcü Darwin Nunez için kariyeri boyunca hep üst düzey rakamlar ödendi. Çıkışa geçtiği Portekiz ekibi Benfica'dan 2022'de Liverpool'a 85 milyon euro bedelle transfer olan Nunez, 2025'te de Al Hilal'e 53 milyon euroluk bonservisle imza attı.

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