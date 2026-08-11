Trabzonspor Salah'tan sonra Darwin Nunez'i de transfer ediyor!

Muhammed Salah transferiyle dünya basınında geniş yankı uyandıran Trabzonspor, hücum hattına bir dünya yıldızını daha katmak için geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldızla Liverpool döneminde müthiş bir ikili oluşturan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i kadrosuna katmak üzere dev bir operasyon başlattı.

Muhammed Salah transferi ile kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha yapmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Saudi Pro League ekibi Al Hilal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki Uruguaylı golcü için Karadeniz devi resmi girişimlerini hızlandırdı. Liverpool'da 3,5 sezon birlikte forma giyen ve saha içi uyumlarıyla Premier Lig'e damga vuran Salah ile Nunez'in yakın arkadaşlığı, transfer sürecinde Trabzonspor'un en büyük kozu oldu.

Mısırlı yıldızın kadroda yer alması Nunez'in bordo-mavili formayı seçme ihtimalini kuvvetlendirirken, Salah daha önce yaptığı bir açıklamada, "Onunla birlikte antrenman yapıyorum. Oyun tarzını biliyorum, nasıl oynamayı sevdiğini gayet iyi biliyorum" ifadeleriyle Uruguaylı partneriyle olan özel bağını vurgulamıştı.

MALİYETİ 8 MİLYON EURO Fotomaç'ın haberine göre gelecek sezon 3 kulvarda yaklaşık 50 maça çıkmayı planlayan bordo-mavili yönetim, gol yükünü Onuachu - Nunez ikilisine emanet etmeyi hedefliyor.