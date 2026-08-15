İlk yarı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa, 56. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.