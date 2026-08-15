VINCENZO MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.
İtalyan teknik adam ile yardımcısı Daniele Russo, karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.
Montella, mücadeleden önce Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.
TARAFTARLARDAN SEZON AÇILIŞINA İLGİ
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine iki takımın taraftarları yoğun ilgi gösterdi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakada kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Trabzonsporlu futbolseverler, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla oyunculara destek verdi.
Kasımpaşalı taraftarlar da sezonun ilk maçına ilgi gösterirken yaptıkları bestelerle lacivert-beyazlı oyunculara destek verdi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇTA YAŞANANLAR:
2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Saviolo'nun aşırtma vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
3. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına penaltı noktasının gerisinden Nwaiwu'nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benedyczak'ın şutunda kaleci Onana topu son anda oyun alanına çeldi.
42. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, Saviolo'nun penaltı noktasının sağında gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti.
Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
50. dakikada Ben Ouanes'in sıfırdan yeden sert ortasına penaltı noktası civarında Benedyczak'ın yatarak vuruşunda top yandan auta gitti.
54. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Benedyczak, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1
69. dakikada Salah'ın duran toptan etkili ortasına Savic'in kafa vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
76. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın arka direğe ortasına altıpasın sağından gelişine Salah'ın şutunda top kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
BASINDAN BÜYÜK İLGİ
Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesine basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
Muhammed Salah'ın bordo-mavili takıma transferinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk hafta maçını yazılı ve görsel basından çok sayıda gazeteci takip etti.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Gürcan Hasova, Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Mendes, Baldursson, Ben Ouanes (Dk. 78 Rafferty), Diabate (Dk. 46 Hajradinovic), Güven Yalçın (Dk. 82 Ayberk Karapo), Benedyczak (Dk. 90+2 Sinan Alkaş)
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Bouchouari, Malinovskyi (Dk. 84 Ozan Tufan), Saviolo (Dk. 67 Cabral), Metehan Mimaroğlu (Dk. 58 Salah), Aral Şimşir (Dk. 67 Melih Kabasakal), Onuachu
Goller: Dk. 42 Saviolo (Trabzonspor), Dk. 55 Benedyczak (penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 10 Baldursson, Dk. 68 Ben Ouanes (Kasımpaşa)