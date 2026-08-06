Muhammed Salah'ın maliyeti açıklandı! Trabzonspor KAP'a bildirdi
Trabzonspor, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Bordo-mavili kulüp, 2 yıllık anlaşmaya varılan Mısırlı futbolcuya yıllık 10 milyon Euro maaş ve 7 milyon Euro imza parası olmak üzere sezon başına toplam 17 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah'ın sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililer ile Mısırlı yıldız arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.
KAP'a yapılan bildirime göre Muhammed Salah'a her sezon için 10 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca yıldız futbolcuya 7 milyon Euro imza parası verilecek.
Böylece Trabzonspor, Muhammed Salah için her sezon toplam 17 milyon Euro garanti ödeme yapacak.
Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücretinin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da belirtildi.
Açıklamada, "Muhammed Salah'a her bir futbol sezonu için 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Oyuncuyla yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında ise mağazacılık şirketimizde 'Muhammed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak da oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
SÖZLEŞME İMZALANDI
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mohamed Salah, Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla kendisini iki yıllık Kulübümüze bağlayan sözleşmeyi imzaladı" ifadelerine yer verildi.
TRABZON'DA MUHAMMED SALAH FORMASI ÇILGINLIĞI
Öte yandan Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katmasıyla birlikte bordo-mavili taraftarlar, TS Club mağazalarına akın etti. Yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteren taraftarların büyük bölümü, sırtında 10 numara ve Salah ismi yazılı formaları tercih etti.
Transferin resmiyet kazanmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren TS Club mağazalarında yoğunluk oluştu. Yeni sezon formalarını satın almak isteyen taraftarlar zaman zaman uzun kuyruklar oluştururken, mağazalarda adeta izdiham yaşandı. İmza törenine katılmak için stada gelen bordo-mavili taraftarlar, stat mağazasında satılan özellikle Salah'ın 10 numaralı formasına büyük ilgi gösterdi. Formaların isim baskı bölümünde de yoğunluk yaşanırken, vatandaşların büyük kısmı yeni transferin adını ve forma numarasını tercih etti.