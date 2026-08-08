Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı
Muhammed Salah transferiyle büyük heyecan yaşayan Trabzonspor taraftarı, 2026-2027 sezonu öncesinde kombine satışlarına yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili kulüp, 18 bin kombineye ulaşıldığını ve bu rakamla kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını açıkladı.
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah'ın sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililer ile Mısırlı yıldız arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.
KAP'a yapılan bildirime göre Muhammed Salah'a her sezon için 10 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca yıldız futbolcuya 7 milyon Euro imza parası verilecek.
Böylece Trabzonspor, Muhammed Salah için her sezon toplam 17 milyon Euro garanti ödeme yapacak.
Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücretinin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da belirtildi.