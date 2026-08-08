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Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhammed Salah transferiyle büyük heyecan yaşayan Trabzonspor taraftarı, 2026-2027 sezonu öncesinde kombine satışlarına yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili kulüp, 18 bin kombineye ulaşıldığını ve bu rakamla kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 1

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah'ın sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 2

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililer ile Mısırlı yıldız arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 3

KAP'a yapılan bildirime göre Muhammed Salah'a her sezon için 10 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca yıldız futbolcuya 7 milyon Euro imza parası verilecek.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 4

Böylece Trabzonspor, Muhammed Salah için her sezon toplam 17 milyon Euro garanti ödeme yapacak.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 5

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücretinin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da belirtildi.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 6

Açıklamada, "Muhammed Salah'a her bir futbol sezonu için 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Oyuncuyla yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında ise mağazacılık şirketimizde 'Muhammed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak da oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 7

Muhammed Salah transferiyle yeni sezon öncesi büyük heyecan yaşayan Trabzonspor'da taraftar ilgisi kombine satışlarına da yansıdı.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 8

Bordo-mavili kulüp, 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin rakamına ulaşıldığını ve kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 9

TARAFTAR AKIN ETTİ: TARİHİ REKOR KIRILDI

Muhammed Salah transferinin ardından oluşan büyük heyecan, Trabzonspor'un kombine satışlarına da yansıdı.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 10

2026-2027 sezonu öncesinde bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kombine satışlarında 18 bin rakamına ulaşıldı.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 11

Trabzonspor Kulübü, bu rakamla birlikte kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunun kırıldığını duyurdu.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 12

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarının yalnızca bir satış rakamı olmadığı ve Trabzonspor camiasının birlikteliğini gösterdiği vurgulandı.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 13

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı rekorlar sadece rakamlardan ibaret değildir… Bazı rekorlar; bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlatır. Bugün o rekorun adı: 18.000. 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18.000 sayısına ulaşarak kulüp tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık."

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 14

TRABZONSPOR'DA YENİ HEDEF 25 BİN KOMBİNE

18 bin kombine satışıyla kulüp tarihindeki rekorun kırılmasının ardından Trabzonspor, yeni hedefini de açıkladı. Bordo-mavili kulüp, 2026-2027 sezonunda 25 bin kombine satışına ulaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 15

Trabzonspor, tarihi rekorun ardından yaptığı açıklamada elde edilen başarının doğru planlama, ortak akıl, sabır ve camianın birlikteliğinin sonucu olduğunu belirtti. Kulüp, yeni hedefin de taraftarların desteğiyle gerçekleştirileceğine vurgu yaptı.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 16

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu rekor; doğru planlamanın, ortak aklın, sabrın ve aynı hedefe inanan yüreklerin eseridir. Çünkü Trabzonspor; hiçbir zaman ulaştığı zirveyle yetinen bir kulüp olmadı. Bizim hikayemiz; her zaman kendi sınırlarını aşanların hikayesi oldu."

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 17

Trabzonspor, 18 bin kombine satışının ardından yeni hedefini duyururken taraftarlarına da teşekkür etti. Bordo-mavili kulüp, açıklamasının devamında 25 bin kombine hedefini ortaya koyarak camianın yeni bir başarı için kenetlenmeye devam edeceğini belirtti.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 18

Kulübün açıklamasında, "Bugün kırdığımız rekorun gururunu yaşarken, aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz. 25.000 kombine! Çünkü bu şehir; hiçbir zaman zirveyle yetinmedi. Bu arma, her zaferin ertesi günü gözünü yeni bir zafere dikti. Bu tarihi başarıya imza atan, bu büyük yürüyüşün bir parçası olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı 19
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