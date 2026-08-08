Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi sonrası rekorlar altüst oldu! 18 bin kombine satıldı

Açıklamada, "Muhammed Salah'a her bir futbol sezonu için 10.000.000 Euro yıllık ücret ve 7.000.000 Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Oyuncuyla yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında ise mağazacılık şirketimizde 'Muhammed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak da oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.