İsmail Köybaşı'nın jübile maçı A Spor'da! Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı, hem Göztepe hem de Trabzonspor forması giydiği kariyerine İzmir'de düzenlenecek görkemli bir jübile maçıyla nokta koyuyor. 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak anlamlı mücadele öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli olurken, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Hem Göztepe hem de Trabzonspor forması giyen tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı, İzmir'de düzenlenecek jübile maçıyla yeşil sahalara veda edecek.
FIRTINA İZMİR ÇIKARMASI İÇİN KADROSUNU AÇIKLADI
İsmail Köybaşı'nın futbol kariyerine veda edeceği jübile maçı öncesinde Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kulüp, 8 Ağustos Cumartesi akşamı Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu kamuoyuyla paylaştı.
İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosunda yer alan isimler:
"Onuralp, Ahmet Doğan, Erol Can, Samet, Savic, Nwaiwu, Cenk, Pina, Mustafa, Cabral, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Ozan, Muci, Aral, Saviolo, Metehan, Mitongo, Umut ve Onuachu"