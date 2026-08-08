İsmail Köybaşı'nın jübile maçı A Spor'da! Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor

Tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı, hem Göztepe hem de Trabzonspor forması giydiği kariyerine İzmir'de düzenlenecek görkemli bir jübile maçıyla nokta koyuyor. 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak anlamlı mücadele öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli olurken, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.