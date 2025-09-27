CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor

İKİ TAKIM SÜPER LİG'DE 11. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2'nci Lig'de karşı karşıya geldi. İki takım o günden bugüne 10'u Süper Lig, 2'si 2'nci Lig ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 11 galibiyeti, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 7, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.

Ligde 11 puanla 5'inci sırada bulunan Trabzonspor, yarın deplasmanda kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. 3 puanla 17'nci sırada bulunan Fatih Karagümrük ise sahadan en az puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan yukarılara tırmanmak istiyor.