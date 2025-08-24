24 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Trabzonspor Haberleri Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırladı! Fırtına tek golle geçti

Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırladı! Fırtına tek golle geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 18:25 Güncelleme: 24.08.2025 21:38
ABONE OL
Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırladı! Fırtına tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 39. dakikada Savic'le bulduğu tek golle 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 39. dakikada Savic'le bulduğu tek golle 3 puanın sahibi oldu. Bu skorla birlikte Trabzonspor liderlik koltuğuna yükseldi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.

40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

(İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan Güray Vural'ın şutunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada Storm'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

77. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Visca'nın çaprazdan vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

78. dakikada Zubkov'un ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak penaltı noktasındaki Visca'nın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top üstten dışarı gitti.

85. dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe atışında Dzhikiya'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Okay, Savic, Mustafa, Pina, Zubkov, Onuachu, Batagov, Olaigbe, Augusto

ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Van de Streek, Abdülkadir, Storm, Cvancara

Öte yandan puan cetveli şöyle:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırladı! Fırtına tek golle geçti Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırladı! Fırtına tek golle geçti Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırladı! Fırtına tek golle geçti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör