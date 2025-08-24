Bordo-Mavililer Antalyaspor’u ağırladı! Fırtına tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 39. dakikada Savic'le bulduğu tek golle 3 puanın sahibi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 39. dakikada Savic'le bulduğu tek golle 3 puanın sahibi oldu. Bu skorla birlikte Trabzonspor liderlik koltuğuna yükseldi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.
19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.
39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.
40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.
45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
(İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan Güray Vural'ın şutunda top üstten auta çıktı.
56. dakikada Storm'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
77. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Visca'nın çaprazdan vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.
78. dakikada Zubkov'un ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak penaltı noktasındaki Visca'nın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top üstten dışarı gitti.
85. dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe atışında Dzhikiya'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Okay, Savic, Mustafa, Pina, Zubkov, Onuachu, Batagov, Olaigbe, Augusto
ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Van de Streek, Abdülkadir, Storm, Cvancara
Öte yandan puan cetveli şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okulların açılış ve kapanış takvimi 2025-2026 | Lise, ortaokul, ilkokul... 1. ve 2 ara tatil ne zaman?
- 1 milyon TL altı sıfır otomobiller: Uygun fiyatlı araçlar ve güncel fiyat listesi! Hyundai, Renault, Citroen...
- Göz Yanıltan Optik İllüzyon: Hayvan sever misiniz? Bu resimdeki gizli kaplumbağayı bularak bunu kanıtlayın
- HELİN UÇAR ÖLÜM NEDENİ NE? Evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Helin Uçar kimdir?
- Malazgirt Zaferi'nin kaçıncı yılı? Malazgirt Zaferi'nin tarihi ve önemi
- Tarım Kredi'de son fırsat yarın! İşte A'dan Z'ye yüzde 30 indirimli katalog: Tavuk bonfile çeşitleri 187 TL, Karadeniz çay 169,90 TL...
- EMEKLİYE 18.765 TL'lik tam isabet zam hesabı | SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye yeni maaş tablosu: 16.881, 22.500, 27.000 lira alana...
- Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos | 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Sonbahar yüzünü gösteriyor: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış kapıda! 12 il için kritik uyarı geldi! Bugünden itibaren…
- ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı SAATLERİ 2025 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta başlayacak?
- Optik illüzyon: Herkesin gözünden kaçıyor! Gizli 76’yı fark edebilecek misiniz?
- ÖSYM duyurdu: e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları erişime açıldı! İşte sonuç sorgulama ekranı