Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u devirdi | Konyaspor 1 - 3 Samsunspor MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Samsunspor, 12 dakikada 2 gol bularak ilk devreyi önde kapattı. İkinci yarıda her iki takım da karşılıklı olarak 1'er gol atarken, mücadele 3-1'lik skorla Samsunspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.
3-1 sona eren mücadele sonrasında Konyaspor 14 puanda kalırken, Samsunspor puanını 20'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Henüz 5. dakikada konuk ekip öne geçti. Andzouana'nın hatasında topu alan Musaba'nın ceza sahası içerisinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
8. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada kırmızı-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil Yüksel'in pasında Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
37. dakikada Andzouana'nın ortasında Muleka topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
54. dakikada Celil Yüksel'in pasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
56. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Ndiaye ile verkaça giren Satka'nın ceza sahası sol çaprazından yerden içeriye çevirmek istediği topa Bazoer kayarak hamle yaptı. Yön değiştiren meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
58. dakikada Konyaspor farkı 2'ye indirdi. Andzouana'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.
81. dakikada Jinho Jo'nun ortasında Pedrinho topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
