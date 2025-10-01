UEFA Konferans Ligi’nde heyecan başlıyor!

01 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.10.2025 10:24
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları yarın (2 Ekim Perşembe) başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında ilk hafta maçları yarın oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace

19.45 Lausanne-Breidablik

19.45 Noah-Rijeka

19.45 Zrinjski-Lincoln Red

19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun

19.45 Lech Poznan-Rapid Wien

19.45 Kuopion-Drita

19.45 Omonia-Mainz 05

19.45 Rayo Vallecano-Shkendija

22.00 Aberdeen-Shakhtar

22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers

22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc

22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar

22.00 Celje-AEK

22.00 Rakow-Universitatea Craiova

22.00 Shelbourne-Hacken

22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg

22.00 Legia Varşova-Samsunspor

