Göztepe, Süper Lig’de yarın Kocaelispor’u konuk edecek

Tedavisi süren Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Sarı kart cezası olan sağ kanat Arda Okan ise bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 400, 5'inci ve 6'ncı kategori 600 TL olarak belirlendi. Göztepe son iki maçında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti.