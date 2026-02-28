Juventus’a attığı golden sonra neden sevinmedi? Osimhen tartışmalara yanıt verdi
Alanyaspor galibiyetinin ardından konuşan Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Juventus maçında attığı golden sonra sevinmemesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Osimhen, “Bu durum kimseyle ilgili değil, duygusaldım. Kulüpte hocam, başkan ve taraftarlarla her şey çok iyi. İçimden geldiğinde kutlama yapıyorum, kimseyle sorun yok” ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Yıldız oyuncularının golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı ve puanını 58'e yükseltti.
RAMS Park'ta oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osimhen, sözlerine Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek başladı.
Son dönemde attığı bazı gollerin ardından çok sevinmemesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Osimhen, "Bu durumun kimseyle alakası yok. Her oyuncu duygusaldır. Çoğu zaman kutlama yapıyorum ama yapmadığım zamanlar da oluyor. Son maçta duygusal bir sebebim vardı. Geldiğimden bu yana hocayla, taraftarla, başkanla, genel olarak herkesle hem ben hem de ailem çok iyi vakit geçiriyoruz. Her şeyi bizim için çok kolaylaştırıyorlar. İçimden geldiğinde bu tarz kutlamaları yapıyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok. Kulübümü, hocamı, başkanımı, taraftarları seviyorum. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde işlerimizi yürütüyoruz. Geldiğimden bu yana yaşadıklarım için çok müteşekkirim." ifadelerini kullandı.