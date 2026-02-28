Juventus’a attığı golden sonra neden sevinmedi? Osimhen tartışmalara yanıt verdi

"BÜYÜK BİR MÜCADELE OLACAĞINA ŞÜPHE YOK" Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Osimhen, kritik bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini dile getirdi. Kendisinin ve takımının maç maç baktığının altını çizen Nijeryalı futbolcu, "Onların stadına gideceğiz, bizi çok kaliteli bir takım bekliyor. Bizim de çok kaliteli bir takımımız var, herkes kendisine çok inanıyor. Büyük bir mücadele olacağına şüphe yok. Üç puan için oraya çıkacağız. Kolay olmayacak. Takımımızın kalitesini biliyoruz ve iyi bir mücadele bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Önce Beşiktaş maçı var, ardından Liverpool maçı var ama öncesinde de bugün oynadığımız rakibimizle kupa maçımız var. Maç maç gidiyoruz ve sezon sonuna kadar da birçok maç var önümüzde." açıklamasını yaptı.

Alanyaspor mücadelesinde İlkay Gündoğan'ın oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubendini kendisine getirmesiyle ilgili de konuşan Osimhen, şunları söyledi: "İlkay çok saygı duyduğum birisi, çok kıymetli biri benim için. Milyonlarca futbolseverin de dünya çapında tanıdığı ve sevdiği biri. Birey olarak da inanılmaz. Sakin, motive edici. Bir şey söylemek istediğimizde konuşabileceğimiz bir isim. Çok vizyonerdir. Top gelmeden ne olacağını bilir, bir sonraki adımın farkındadır. İlkay pazubendini bana getirdiğinde garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim. Orta sahaya her geldiğinde bize yardımcı olan çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi garip geldi, kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri verdim kendisine."