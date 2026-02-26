Spor yazarlarından Galatasaray'a panik eleştirisi: Kalbe zarar 120 dakika

Galatasaray, Torino'da zafere imza atarken nabızları yükseltti, tansiyonları fırlattı ama sonunda mutlu etmesini bildi. Osimhen'in, Galatasaray'ın kalbi olduğunu bir kez daha gördük. Nijeryalı yıldız, 120 dakika sahada kalırken yenilgiyi kabullenmeyen ve tüm arkadaşlarına ortak olacak bir mücadele ortaya koydu. Osimhen bir kez daha büyük bir karakter olduğunu, kazandığı paranın anasının ak sütü gibi hak ettiğini sadece G.Saray'lılara değil, golcü arayan kulüplere de gösterdi. Savunmaya geldi, top çıkardı, ikili mücadelelere girdi, top kazandı. İtalya'da Juventus'a karşı evinde atamadığı golü G.Saray formasıyla gerçekleştirdi. Bu zaferi anlatırken 90 dakikalık bölümdeki G.Saray'lı insanların tansiyonunu yükselten, ruh haline de değinmek lazım. Sanchez'in laubali davranmasıyla kaptırdığı top sonucu penaltı kazandırması olmasaydı Juve bu kadar istekli oynamazdı. İkinci yarıda rakip 10 kişi kalmasına rağmen G.Saraylı oyuncular, donup kalmışçasına oynadılar. Art arda yenilen iki gol 'yazık tur gitti ' yorumlarına yol açtı ama Osimhen kadar sahaya karakter koyan oyuncu Barış Alper'di. Barış, yine Juve'yi 10 kişi bıraktı. Sahada gücü ve kalbiyle oynadı. Pas hataları yaptı ama kazanma duygusundan kopmadı. Osimhen'e asist yapmasının yanı sıra attığ ı golle de zafere nokta koydu. G.Saray bu turu İstanbul'da hak etmişti. Eğer Torino'da kaybetseydi büyük bir kaosun içine girerdi. Bu zafer, ciddi bir moral olacağı gibi Avrupa da G.Saray'ı bir kez daha alkışladı.

Spalletti ilk maçta en uçta oynattığı McKennie'yi sol bek, stoper Kalulu'yu da sağ bek yapıp ikisini de orta sahaya çıkartıp Locatelli'yi de iki stoper arasına sokup yedi kişi ile hücum ederek başladı. İlk 10 dakikada altı pasın içinden vurdurulan kafa vuruşu ardından Kenan'ın plasesi Uğurcan iki kurtarış ile tabelayı 0'da tutarken Galatasaray yüzde 70'in altında pas isabeti ile pozisyonları bitiremeyince ilk yarıda oyun bir tenis maçına döndü. İtalyanlar orta sahayı Locatelli ve Thuram'ın müthiş oyunu ile ele geçirdi. Davinson'un hatası, ardından penaltı... Mücadele vardı ama oyun yoktu Galatasaray adına. Kelly'nin kırmızı kartı ile Koopmeiners'i stopere çekince orta sahada bir kişi eksildiler ama Galatasaray, 10 kişi kalmış rakibine karşı adeta ikinci golü yemeden hücum etmeyi düşünmedi. Sane'nin girdikten sonraki laubali oyunu ve Gatti'nin golünden sonra Juventus tribünleri, takımı ile beraber adeta Galatasaray'ın üzerine çöktü. Uğurcan üçüncü golde net hatalı. Bir dakika önce kulübede ciklet çiğneyen İcardi, İlkay ile maç uzatmaya giderken oyun artık Rus ruletine dönmüştü. İlk maçtaki görkemli skor ve ikinci yarıdaki rakibi ezen muhteşem futboldan sonra 45 dakika 10 kişi kalmış Juventus ile maç ı uzatmaya götürmek elbette çok daha fazla cümleyi hak ed-i yor. Kalbe zarar bir 120 dakika izledik. Filmin sonunda tara-f tar bu eşleşmeyi "Juventus'a 7 gol attık ve eledik" diye hatırlasın. Dün geceki panik oyunu ise Okan Buruk ve öğrencileri hiç unutmasın. Unutursan yanarsın!

MUSTAFA ÇULCU-HELAL OLSUN OSIMHEN

G.Saray ilk maçın skor avantajı ile öz güvenli başladı. Osimhen liderliğinde ön alan baskısını iyi yaptı. Barış etkili oluncu McKennie tekmelerle onu yıldırmaya çalıştı. Kenan Yıldız müthiş oynadı. Uğurcan ilk yarıda çok iyiydi. G.Saray geçişlerde final paslarında başarısız olunca bir türlü beklediği golü bulamadı. Rakip on kişi kaldı ama panikleyen Galatasaray olunca Juventus her şeyi göze aldı, yüklendikçe yüklendi, ikiyi-üçü buldu, maçı uzatmaya taşıdı. Rakibin 10 kişi kalmasını ve ilk maçın skor avantajını doğru kullanamayan Galatasaray'ı ve özellikle Okan hocayı uzatmalarda attığı golle Osimhen ipten aldı. Barış turu getirdi. Aldığı transfer ücreti Osimhen'e anasının ak sütü gibi helal olsun. Joao Pinheiro'nun ismi açıklandığı andan itibaren İtalyanlar medya üzerinden hakeme baskı kurdular. Demek ki bu psikolojik saha dışı harp ve baskı iklimi sadece bizde yokmuş. Maçta Spalletti, 4. hakem ve hakem üzerinden baskıya hep devam etti. 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak UEFA'nın güven duyduğu isim 38 yaşında, 10 yıllık FIFA hakemi Pinheiro geçen yıl PSG-Tottenham Süper Kupa finalini yönetmişti. Bu tecrübeye rağmen maç kızışınca kontrolde zorlandı. Belli etmemeye çalışsa da bir ara rengi kaçtı. Daha 2'de Barış'a kontrolsüz giren McKennie'ye sarı çıkarmadı. Gatti önce Osimhen'e, sonra Sara'ya, Barış'a, Lemina'ya karşı gladyatör gibiydi, kart görmemesi mucizeydi! 35'te Torreira'nın ceza alanı içinde Thuram'a faulünde verdiği penaltı net doğru, Torreira'ya sarıyı pas geçti. Sarısı olan Kelly'in Barış'a gaddarlık içeren ciddi faulünde hakem önce ikinci sarıdan kırmızı gösterdi, VAR müdahalesi yedi. Pinheiro'nun karizması çizildi. VAR dan sarı iptal direkt kırmızı çıktı, doğru karar oldu. Normal sürede 25 faul, 6 sarı, 1 kırmızıya rağmen çok kart hatası yaptı. Uzatmalar sonrası maç toplam 30 faul, 7 sarı, 1 kırmızı ile tamamlandı.

A Spor yorumcusu Taner Karaman, A Haber canlı yayınında bu tarihi geceyi ve Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.

DEVLER LİGİ'NDE BAMBAŞKA BİR KONSANTRASYON

Galatasaray'ın Avrupa arenasında gösterdiği motivasyona dikkat çeken ASpor yorumcusu Taner Karaman, "Biz gerçekten de bu seviyedeki maçlara çok bambaşka bir konsantrasyonla çıkıyoruz. Bu bir gerçek. Juventus'un çok atak oynamasını bekliyorduk zaten; ilk karşılaşmadaki 3 gollük avantajımızın etkisiyle onlar da 90 dakika içinde en az 3 gol bulmak zorundaydı ve bunu başardılar. Ancak Galatasaray, bu seviyeleri oynamayı beceren bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı. Karaman, Türk takımlarının motivasyonunun belli bir seviyeden sonra bambaşka bir boyuta geçtiğini de sözlerine ekledi.

İTALYANLAR FİZİKSEL OLARAK ÇÖKTÜ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Galatasaray'ın fiziksel gücünü korumasının önemine değinen Karaman, "Galatasaray'ın Konya maçındaki takımla dün akşamki takımı karşılaştırdığımızda oyuncuların kendilerini bu maça fiziksel olarak sakladıklarını görüyoruz. Maçın 120 dakikaya gitme olasılığına karşı Galatasaray kendini korumuş. Juventus 90 dakika boyunca vardı ama son 30 dakikalık bölümde Galatasaray ağırlığını artırdı. Özellikle maçın son 15 dakikasında %80'lere varan ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. Fiziken çöken İtalyanlara karşı Galatasaray durmadan oynayınca istediğini almayı başardı" sözleriyle aktardı.

SAVUNMA HATALARI VE OSIMHEN FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın savunma performansına ve gol yollarındaki etkisine de değinen Taner Karaman, "İlk maçın 5-2 bitmesinin avantajıyla sahaya çıkarken sanki 1-0 yenilmişiz gibi bir konsantrasyonla çıkmamız gerektiğini söylemiştim. Galatasaray'ın savunmasıyla ilgili dün akşamki maçta da gördüğümüz gibi maalesef hatalar var; bu Konya maçında da vardı. Ancak hücum performansımız bizi kurtardı. Osimhen gibi oyuncular tam da bu maçlar için varlar. Onun sahadaki varlığı ve Galatasaray'ın hücum gücüyle galibiyet geldi" şeklinde konuştu. Karaman, Galatasaray'ın bundan sonraki aşamalarda Barcelona, Chelsea veya Tottenham gibi devlerle eşleşebileceğini belirterek, "Bu oyunla Galatasaray son 8'leri görürse şaşırmayız" ifadelerini kullandı.