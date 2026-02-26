Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında son 16'ya kalan sarı kırmızılı ekibi telefonla arayarak tebrik etti. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk tebrikleri kabul ederken, futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak "Bu başarı size doğum günü hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ın deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen son 16'ya kalmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kutlayan ilk isim oldu.
TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Son 16'ya kalma başarısının ardından sarı-kırmızılı takımı telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Başkan Erdoğan tebriklerini iletti.
Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı.
GÖRÜŞMEDE GÜLÜMSETEN ANLAR: DOĞUM GÜNÜ HEDİYEMİZ OLSUN
Başkan Erdoğan, ilk olarak sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ile görüştü. Buruk tebrikleri kabul ederken Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.
Görüşmenin devamında söz alan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak "Sizlere doğum günü hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı. Ortaya ise gülümseten anlar çıktı.