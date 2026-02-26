İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! A Haber'de Liverpool ve Tottenham kıyaslaması

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

ASLAN'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Gelişmeleri ekranlara taşıyan A Spor Spikeri Furkan Yıldız, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off maçında Juventus'u 5-2'nin rövanşında 3-2 mağlup olmasına rağmen kupanın dışına itmeyi başardı. Son 16 turunda ise iki muhtemel rakip de İngiltere'den; sarı-kırmızılılar Liverpool ya da Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek," ifadelerini kullandı.

Maç takvimi hakkında da kritik bilgileri paylaşan Yıldız, "Son 16 turundaki ilk maçlar 10-11 Mart tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz ilk maçı, tıpkı Juventus eşleşmesinde olduğu gibi yine İstanbul'da kendi sahasında oynayacak," sözleriyle detayları aktardı.

"TOTTENHAM KABUS GİBİ BİR SEZON YAŞIYOR"

Muhtemel rakiplerin güncel form durumlarını değerlendiren A Spor Spikeri Furkan Yıldız, "İkisi de dünya futbolunun çok önemli kulüpleri. Liverpool'un kadro değeri 1 milyar euronun üzerinde. Premier Lig'de son şampiyonlar fakat bu sezon iyi bir dönemden geçmiyorlar, 27 maç sonunda 45 puanla 6. basamaktalar. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'de tamamlayarak direkt son 16 turuna yükseldiler," ifadelerini kullandı. Diğer ihtimal olan Tottenham'ın durumunun ise farklı olduğunu belirten Yıldız, "Tottenham bu sezon ligde adeta kabus gibi bir sezon yaşıyor. 27 maç sonunda 29 puan topladılar ve 16. basamaktalar. Teknik direktörlüklerini ise yakından tanıdığımız, daha önce Galatasaray'da da görev yapan Igor Tudor yapıyor. Olası bir Tottenham eşleşmesi bu açıdan ilginç bir hikayeyi de barındıracak," sözleriyle rakiplerin karnesini çıkardı.