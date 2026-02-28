Aslan derbi öncesi hata yapmadı! Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Yıldız oyuncularının golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı ve puanını 58’e yükseltti. İşte maçta yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
14. dakikada Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.
31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.
35. dakikada Boey'un şutunda savunmadan seken top, ceza yayı önündeki Sara'da kaldı. Bu futbolcunun plasesinde, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi: 1-0.
İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.
(İKİNCİ YARI)
Detaylar birazdan...
ASLAN LİDERLİK KOLTUĞUNU BIRAKMAK İSTEMİYOR
Sarı-kırmızılılar, ligde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 55 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 10. sırada yer alıyor.
Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray, Alanyaspor karşısında 3 puan alıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
CİMBOM ALANYASPOR'A KARŞI SON 6 MAÇI KAZANDI
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 6 maçta da mağlup etti.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, 2 kez 1-0, birer kez de rakibini 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.
LİGE ICARDI İMZASI
Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıkıyor. Icardi, rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve bu alanda takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 9, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Alanyaspor ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI VE EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Abdülkerim ve Eren, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.
Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.