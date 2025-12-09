Aslan Fransa’da kan kaybetti! Galatasaray Monaco’ya mağlup oldu

Fotoğraf (AFP)

SALLAİ, 2 MAÇ SONRA SÜRE ALDI

Galatasaray'da cezası nedeniyle son 2 resmi maçı kaçıran Roland Sallai, formasına kavuştu.

Son olarak Union SG karşılaşmasında forma giyen Macar futbolcu, kırmızı kart cezası nedeniyle Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı.

Sağ bek rotasyonunda yokluğunda sorun yaşayan Galatasaray'da Sallai'nin dönüşüyle Davinson Sanchez de yeniden stopere kaydırıldı.

ALTYAPIDAN 5 GENÇ OYUNCU KADRODA

Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle zor süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, altyapıdan 5 genç oyuncuyu kadroya aldı.

Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki "10" numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta, görev bekledi.

Yusuf, Efe, Eyüp Can ve Çağrı, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de forma giyerken Furkan, karşılaşmada sonradan görev aldı.

A MİLLİ TAKIM HEYETİNDEN HAKAN BALTA MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin Monaco müsabakasını yerinde takip etti.

Balta, II. Louis Stadı'ndaki karşılaşmayı ve yerli futbolcuların performansını tribünden izledi.

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin yedekleri arasında yer aldı.

GALATASARAY, GENÇLİK LİGİ'NDE FARKLI KAYBETTİ

İki takımın 19 yaş altı kategorisinde karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi maçını ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Monaco'nun La Turbie'deki tesislerindeki maçta golleri 61. dakikada penaltıdan Pape Cabral, 67 ve 82. dakikalarda Yannick Dodo, 71. dakikada Oumar Konate ve 78. dakikada Joan Tincres kaydetti. Tincres, 53. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Gençlik Ligi'nde 4. kez mağlup olan Galatasaray, 4 puanda kaldı. Monaco, 3. galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Galatasaray taraftarı, Monako'daki maçta ev sahibi takım taraftarlarına karşı tribünlerde çoğunluğu aldı.

Monaco Kulübü, Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti.

Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti.

Buna rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, statta ev sahibi takım tribününde büyük yer kapladı. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında Galatasaraylı futbolculara moral verirken Monacolu futbolcuları da ıslıkla baskı altına almaya çalıştı.