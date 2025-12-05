CANLI | Galatasaray - Samsunspor
Trendyol Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ve tüm detaylarını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk ediyor.
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sanchez, Sara, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Kazımcan, Lemina
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Emre, Holse, Makoumbou, Musaba, Ndiaye
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Galatasaray, Samsunspor mücadelesinde 6 eksikle çıktı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Singo, Jakobs ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Roland Sallai kadroda yer alamadı. Ayrıca bahis soruşturması sonrasında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.
EYÜP AYDIN, GALATASARAY'A İLK KEZ RAKİP OLDU
Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Samsunspor'a kiraladığı Eyüp Aydın, Galatasaray karşısında mücadeleye 11'de başladı.
Samsunspor'un Galatasaray'dan kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, eski takımına ilk kez rakip oldu. Kırmızı-beyazlı forma altında bu sezon 3'ü 11 olmak üzere 4 karşılaşmada maça çıkan Eyüp Aydın, Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başladı.
TORREİRA'YA ÖZEL PANKART
Galatasaraylı taraftarlar, takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya özel pankart hazırladı. Torreira, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kafasının sargılı olduğu fotoğrafları paylaşarak 'Takımım ve bu renkler için canımı veririm' notunu düşmüştü. Galatasaraylı taraftalar da Uruguaylı futbolcunun bu sözlerine pankartta yer verdi. Torreira'nın kafasının sargılı olduğu fotoğrafın üstünde 'Takımım ve bu renkler için canımı veririm' notu yer aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu da karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan pankartın önüne giderek poz verdi.
THOMAS REİS, 11'İ BOZMADI
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 14'üncü haftada iç sahada 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kalede eldivenleri Okan Kocuk'a emanet eden Reis; savunma dörtlüsünü; Zeki Yavru, Borekovic, Van Drongelen ve Tomasson'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Makoumbou'yu sahaya süren Alman teknik adam; hücum hattında Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın ve Musaba'yı görevlendirdi. Reis'in gol yollarındaki tercihi ise Cherif Ndiaye oldu.
FARUK KARADOĞAN ANISINA SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Faruk Karadoğan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
1965-1972 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen, eski milli futbolcu Faruk Karadoğan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. TFF'den yapılan açıklamada Faruk Karadoğan için bu hafta sonunda profesyonel liglerde oynanacak tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyurulmuştu.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UFC 323 programı: İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mars’ta yaşamın bedeli! Daha hızlı yaşlanacaklar: O değişim şart
- Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık’ta hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖF…
- Kararan silikon nasıl temizlenir? Banyo ve mutfak silikonlarını bembeyaz yapan 3 formül
- Pegasus’tan 9 euro’ya yurt dışı fırsatı! Biletler nasıl alınır, şartları neler?
- Gözaltına alınan spikerler: Hande Sarıoğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet kimdir?
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?
- ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava ters köşe yapacak: 10 kente kar yağacak! 8 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı
- "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Samet'i kim canlandırmıştır?
- Dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?