CANLI | Galatasaray - Samsunspor

Fotoğraf (AA)

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray, Samsunspor mücadelesinde 6 eksikle çıktı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Singo, Jakobs ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Roland Sallai kadroda yer alamadı. Ayrıca bahis soruşturması sonrasında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

EYÜP AYDIN, GALATASARAY'A İLK KEZ RAKİP OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Samsunspor'a kiraladığı Eyüp Aydın, Galatasaray karşısında mücadeleye 11'de başladı.

Samsunspor'un Galatasaray'dan kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, eski takımına ilk kez rakip oldu. Kırmızı-beyazlı forma altında bu sezon 3'ü 11 olmak üzere 4 karşılaşmada maça çıkan Eyüp Aydın, Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başladı.