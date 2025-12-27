Karataş Hayvan Bakımevi’ndeki köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki!
Karataş Hayvan Bakımevi’nde çekildiği iddia edilen poşetlenmiş onlarca köpek ölüsünü gösteren görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüler kısa sürede ülke gündemine otururken, hayvanseverler olaya sert tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş inkar etti.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çankaya'da bulunan Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz gün sosyal medyaya sızan şoke edici görüntülerle gündeme oturdu.
Bir soğuk hava deposunda üst üste yığılmış, siyah poşetlere konulmuş 50-60 civarında köpek ölüsünün yer aldığı görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Videodaki en çarpıcı detay ise, ölü köpeklerin arasında bir köpeğin soğuk hava deposunda ölüme terk edilmiş halde görülmesi oldu.
KAPILAR VATANDAŞA KAPATILDI
Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda hayvansever ve aktivist Karataş'taki barınağa akın etti. Ancak içeri girmek isteyen vatandaşlar, barınak girişinin iş makineleriyle kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin geçişe izin vermediğini iddia etti. İçeride ne olduğunu öğrenmek isteyen kitle ile görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
'FAİLLER YARGILANSIN'
Olayın ardından Ankara Adliyesi önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Kalabalık grup, "Mansur elini hayvanlardan çek" sloganları atarak belediye yönetimini istifaya davet etti.
Açıklamada, "Dünkü katliamla ilgili ABB yönetiminden ve belediye meclisinden derhal bir soruşturma bekliyoruz. Bu iş Mansur Yavaş'a kadar uzansa bile tüm sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. Eğer bu durum belediyenin icazetiyle yapıldıysa, CHP yönetimi içindeki bu suçluları derhal cezalandırmalıdır" denildi.
'GÖRÜNTÜLER BİZE AİT DEĞİL'
Tepkilerin odağındaki isim olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Görüntülerdeki soğuk hava deposunun belediye tesislerine ait olmadığını savunan Yavaş, "Görüntülerin belediyemizle bir ilgisi yoktur ancak konu bir ihbar kabul edilmiştir. Olayın tüm şeffaflığıyla aydınlatılması için Teftiş Kurulu'na ivedilikle soruşturma talimatı verdim" dedi.
Yaşam hakkı savunucuları, barınaktaki kamera kayıtlarının bağımsız heyetlerce incelenmesini ve iddia edilen "toplu itlafın" sorumlularının açığa çıkarılmasını talep ediyor. Bölgedeki gergin bekleyiş sürüyor.
