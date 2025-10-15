Galatasaray ve Göztepe'den büyük başarı! Avrupa'da ilk 5'te...
Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik sergileyen ve namağlup durumda bulunan Galatasaray ile Göztepe, Avrupa'nın en büyük 10 liginde en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.
Galatasaray ile Göztepe, kulüplerin Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda topladığı puanlar dikkate alındığında UEFA'nın gerçekleştirdiği sıralamaya göre en büyük 10 ligde en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.
İki ekip, bu sıralamaya göre İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en az gol yiyen takımlar arasına girdi.
Galatasaray ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performanslarının yanı sıra defansif istatistikleriyle de öne çıkıyor. 8 maçta 2 kez gol yiyen Göztepe, Süper Lig'de bu alandaki en başarılı takım olarak dikkati çekiyor. Geride kalan 8 haftada 3 gol yiyen Galatasaray ise Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye'nin iki sarı-kırmızılı ekibi, savunmada gösterdikleri başarılı performansla UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 liginde kalesinde 4'ten fazla gole izin vermeyen 11 takım arasında bulunuyor.
EN AZ GOL YİYEN EKİP PORTO
Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen ekip Portekiz'den Porto oldu.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin ilk 8 haftasında topladığı 22 puanla lider konumda bulunan Porto, rakiplerinin filelerini 19 kez havalandırırken sadece 1 gol yedi.
Ligdeki 7 karşılaşmada rakiplerinin ağları sarsmasına engel olan Porto, sadece 4. haftada Sporting Lizbon'u 2-1 yendikleri maçta Patricio Nehuen Perez'in kendi filelerini havalandırmasıyla gol yedi.
GÖZTEPE İKİNCİ SIRADA
Göztepe, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen 2. ekip oldu.
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 16 puan toplayan İzmir ekibi, ligde 3. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Göztepe, sadece 2 kez kalesinde gol gördü. Süper Lig'de 6 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, sadece TÜMOSAN Konyaspor ve Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.
Ligde yoluna namağlup devam eden İzmir ekibi, defanstaki bu başarılı performansıyla Portekiz ekibi Porto'nun ardından bu alandaki en iyi 2. takım olmayı başardı.
GALATASARAY, 8 MAÇTA 3 GOL YEDİ
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon geride kalan 8 haftada 3 kez kalesinde gol gördü.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk 8 haftasında 22 puan toplayarak tablonun en üst sırasında yer aldı. Bu 8 karşılaşmada 20 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, 3 de gol yedi. 5 maçta ağlarının sarsılmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, sıralamada en az gol yiyen 4. takım oldu.
SIRALAMA
Avrupa'nın en büyük 10 liginde kalesinde 4'ten fazla gole izin vermeyen takımların sıralaması şu şekilde oluştu:
|Ülke
|Takım
|Oynadığı maç
|Yediği Gol
|Maç başına yediği gol
|Gol yemediği maç sayısı
|Topladığı puan
|Portekiz
|Porto
|8
|1
|0,125
|7
|22
|Türkiye
|Göztepe
|8
|2
|0,25
|6
|16
|İtalya
|Roma
|6
|2
|0,33
|4
|15
|Türkiye
|Galatasaray
|8
|3
|0,375
|5
|22
|İngiltere
|Arsenal
|7
|3
|0,42
|4
|16
|Almanya
|Bayern Münih
|6
|3
|0,5
|4
|18
|İtalya
|Milan
|6
|3
|0,5
|4
|13
|Portekiz
|Benfica
|8
|4
|0,5
|4
|18
|Portekiz
|Gil Vicente
|8
|4
|0,5
|6
|16
|Portekiz
|Famalicao
|8
|4
|0,5
|5
|13
|Almanya
|Dortmund
|6
|4
|0,66
|4
|14
Not: Tablodaki takımlar ilk olarak yedikleri gol sayısına göre dizilmiştir. Eşit sayıda gol yiyen takımlar ise önce maç başına yedikleri gole, sonra da liglerinde topladıkları puana göre sıralanmıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıtta indirim sinyali yandı: Benzin fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak? 15 Ekim il il motorin, mazot fiyatları...
- Kışlık kıyafetlerde rutubet kokusuna son! Tek malzemeyle giysiler mis gibi oluyor, kötü kokular tarihe karışıyor
- Kaymakamlık Kurası SAATİ VE CANLI İZLE EKRANI | 110. Dönem Kaymakamlar kura çekimi İSİM LİSTESİ sonuç sorgulama
- TOKİ açık arttırma bugün saat kaçta başlayacak? 15-16 Ekim TOKİ 509 daire ve iş yeri satışı ödeme planı ve il tablosu
- Efsane Cuma ne zaman başlıyor, bitiyor? Şahane Cuma indirimleri kaç gün sürecek, hangi ürünlerde geçerli olacak?
- Türkiye 5G’ye ne zaman geçiyor? 5G ihalesi ve hizmet başlangıcı açıklandı mı?
- Emlak Konut Yeni Yuvam başvuru şartları: Kimler yararlanabilir? Kredi Notu, gelir belgesi gerekli mi? Geçerli projeler tam liste
- Meteoroloji'den 15 Ekim sağanak haritası: İstanbul dahil birçok il listede! Polar vortex bozuldu, kutup soğukları Türkiye yolunda
- ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?
- Dost mu düşman mı? Zeytinyağının bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Diğer yağlardan daha çok…
- Uzmanlar uyardı: Gece telefonu bırakın! Depresyon riskini artıran o alışkanlık
- 5 besinle fark yaratın! Diyetisyenler önerdi: Şişkinliği kökünden çözen doğal yöntem