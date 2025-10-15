Galatasaray ve Göztepe’den büyük başarı! Avrupa’da ilk 5’te...

Galatasaray, ligin ilk 8 haftasında sadece 3 gol yedi. (A Haber arşiv)



GALATASARAY, 8 MAÇTA 3 GOL YEDİ

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon geride kalan 8 haftada 3 kez kalesinde gol gördü.



Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk 8 haftasında 22 puan toplayarak tablonun en üst sırasında yer aldı. Bu 8 karşılaşmada 20 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, 3 de gol yedi. 5 maçta ağlarının sarsılmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, sıralamada en az gol yiyen 4. takım oldu.



SIRALAMA

Avrupa'nın en büyük 10 liginde kalesinde 4'ten fazla gole izin vermeyen takımların sıralaması şu şekilde oluştu:

Ülke Takım Oynadığı maç Yediği Gol Maç başına yediği gol Gol yemediği maç sayısı Topladığı puan Portekiz Porto 8 1 0,125 7 22 Türkiye Göztepe 8 2 0,25 6 16 İtalya Roma 6 2 0,33 4 15 Türkiye Galatasaray 8 3 0,375 5 22 İngiltere Arsenal 7 3 0,42 4 16 Almanya Bayern Münih 6 3 0,5 4 18 İtalya Milan 6 3 0,5 4 13 Portekiz Benfica 8 4 0,5 4 18 Portekiz Gil Vicente 8 4 0,5 6 16 Portekiz Famalicao 8 4 0,5 5 13 Almanya Dortmund 6 4 0,66 4 14

Not: Tablodaki takımlar ilk olarak yedikleri gol sayısına göre dizilmiştir. Eşit sayıda gol yiyen takımlar ise önce maç başına yedikleri gole, sonra da liglerinde topladıkları puana göre sıralanmıştır.