Galatasaray’da Pavlovic sesleri! Aslan harekete geçecek

Strahinja Pavlovic (AFP)

YENİDEN HAREKETE GEÇİLECEK

Yaz transfer döneminde de gündeme giren Strahinja Pavlovic için Galatasaray'ın bir kez daha harekete geçeceği Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Galatasaray daha önce 21 milyon euroluk teklifi reddeden Strahinja Pavlovic'i bu kez Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışacak.

Transferin akıbeti Abdülkerim Bardakcı'yı da yakından ilgilendiriyor. Milli stoper, Pavlovic'in transfer edilmesi halinde formasını kaptırabilir.