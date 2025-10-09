Galatasaray'da Pavlovic sesleri! Aslan harekete geçecek
Galatasaray, sol stoper için yeniden Strahinja Pavlovic'in peşine düşüyor. Yaz döneminde 21 milyon euroluk teklifi reddedilen Pavlovic, bu kez Türkiye’ye gelmeye ikna edilmeye çalışılacak. Transfer gerçekleşirse, Abdülkerim Bardakcı formasını kaybedebilir.
Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı'yı da yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sol stoper için harekete geçen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yine aynı ismin peşine düşecek.
YENİDEN HAREKETE GEÇİLECEK
Yaz transfer döneminde de gündeme giren Strahinja Pavlovic için Galatasaray'ın bir kez daha harekete geçeceği Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Galatasaray daha önce 21 milyon euroluk teklifi reddeden Strahinja Pavlovic'i bu kez Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışacak.
Transferin akıbeti Abdülkerim Bardakcı'yı da yakından ilgilendiriyor. Milli stoper, Pavlovic'in transfer edilmesi halinde formasını kaptırabilir.
