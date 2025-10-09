09 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Pavlovic sesleri! Aslan harekete geçecek

Galatasaray'da Pavlovic sesleri! Aslan harekete geçecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 10:24 Güncelleme: 09.10.2025 10:30
ABONE OL
Galatasaray’da Pavlovic sesleri! Aslan harekete geçecek

Galatasaray, sol stoper için yeniden Strahinja Pavlovic'in peşine düşüyor. Yaz döneminde 21 milyon euroluk teklifi reddedilen Pavlovic, bu kez Türkiye’ye gelmeye ikna edilmeye çalışılacak. Transfer gerçekleşirse, Abdülkerim Bardakcı formasını kaybedebilir.

Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı'yı da yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sol stoper için harekete geçen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yine aynı ismin peşine düşecek.

Strahinja Pavlovic (AFP)Strahinja Pavlovic (AFP)

YENİDEN HAREKETE GEÇİLECEK

Yaz transfer döneminde de gündeme giren Strahinja Pavlovic için Galatasaray'ın bir kez daha harekete geçeceği Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Galatasaray daha önce 21 milyon euroluk teklifi reddeden Strahinja Pavlovic'i bu kez Türkiye'ye gelmeye ikna etmeye çalışacak.

Transferin akıbeti Abdülkerim Bardakcı'yı da yakından ilgilendiriyor. Milli stoper, Pavlovic'in transfer edilmesi halinde formasını kaptırabilir.

Aslan Pavlovic'in peşine düştü (AFP)Aslan Pavlovic'in peşine düştü (AFP)

PAVLOVIC'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Milan ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Strahinja Pavlovic, bu sezon toplam 8 maça çıkıp 642 dakika süre aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’da Pavlovic sesleri! Aslan harekete geçecek Galatasaray’da Pavlovic sesleri! Aslan harekete geçecek Galatasaray’da Pavlovic sesleri! Aslan harekete geçecek

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör