CANLI | Galatasaray - Liverpool

FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTI

Galatasaray taraftarı, maç öncesinde açtığı pankartlarla Filistin'e destek verdi.

VICTOR OSIMHEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 4 maç sonra ilk kez 11'de yer aldı. Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Osimhen bir süre sahalardan uzak kalırken; ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor mücadelelerinde 11'de yer almamıştı. Corendon Alanyaspor mücadelesine sonradan dahil olan Osimhen, 4 maç sonra Liverpool karşılaşmasıyla 11'e geri dönmüş oldu.

LEROY SANE İLK KEZ YEDEK

Sarı-kırmızılı ekibin Alman kanadı Leroy Sane, ilk kez bir mücadelede forma giymedi. Galatasaray'a geldiğinden beri bütün karşılaşmalarda ilk 11 başlayan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Liverpool maçına yedek soyundu. Sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan Sane, toplamda 1 gol ve 2 asist üretti.

BAKAN BAK MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmayı yerinden takip etti. Bakan Bak, RAMS Park'a gelerek sarı-kırmızılı ekibe destek oldu.