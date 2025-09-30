CANLI | Galatasaray - Liverpool

30 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 08:58 Güncelleme: 30.09.2025 22:59
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u ağırlıyor. RAMS Park’ta oynanılan karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında Barış Alper Yılmaz ceza sahasına girdi. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alisson topu kornere çeldi.

8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan ortasında ceza sahasında Ekitike kafa vuruşunu yaptı. Ekitike'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

14. dakikada savunma arkasına sarkan Ekitike vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır kurtarışa imza attı. Dönen topta Gakpo'nun çektiği şutta Jakobs topu çizgiden çıkardı.

14. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Clement Turpin penaltıyı işaret etti.

GOLLL!! 16. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına Victor Osimhen geçti. Osimhen penaltıda topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Liverpool karşısında 1-0 öne geçti.

24. dakikada Szoboszlai'nin ceza sahasına kestiği ortada hakem faul düdüğünü çaldı.

29. dakikada Torreira'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in ceza sahasına yerden ortasını defans kornere gönderdi.

30. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defans topu ceza sahasına dışına uzaklaştırdı. Defansın uzaklaştırdığı topu Yunus içeri doldurdu Davinson Sanchez'in röveşatası yandan auta gitti.

32. dakikada Liverpool gole yaklaştı. Gakpo'nun ceza sahasına yolladığı pasta Wirtz'in vuruşunu Uğurcan kornere çeldi.

45. dakikada Osimhen'in ceza sahasına girerken yerde kaldı hakem faul düdüğünü çaldı. Gravenberch sarı kart gördü.

45. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta İlkay bıraktı Abdülkerim vurdu ancak top defanstan döndü. Dönen topu defans topu taça attı.

İlk yarıda son düdük çaldı.

MAÇTAN ÖNCESİ NOTLAR

GALATASARAY TARAFTARI AHMET ÇALIK VE JOTA'YI UNUTMADI

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, maç öncesi Ahmet Çalık ve Diogo Jota'yı andı.

RAMS Park'ta Diogo Jota için anons yapıldı ve Galatasaraylı tribünler, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Jota'yı alkışlarla andı.

Sarı-kırmızılı tribünlerde trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık ile Portekizli futbolcu Jota için pankart açtı.

FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTI

Galatasaray taraftarı, maç öncesinde açtığı pankartlarla Filistin'e destek verdi.

VICTOR OSIMHEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 4 maç sonra ilk kez 11'de yer aldı. Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanan Osimhen bir süre sahalardan uzak kalırken; ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor mücadelelerinde 11'de yer almamıştı. Corendon Alanyaspor mücadelesine sonradan dahil olan Osimhen, 4 maç sonra Liverpool karşılaşmasıyla 11'e geri dönmüş oldu.

LEROY SANE İLK KEZ YEDEK

Sarı-kırmızılı ekibin Alman kanadı Leroy Sane, ilk kez bir mücadelede forma giymedi. Galatasaray'a geldiğinden beri bütün karşılaşmalarda ilk 11 başlayan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Liverpool maçına yedek soyundu. Sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan Sane, toplamda 1 gol ve 2 asist üretti.

BAKAN BAK MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmayı yerinden takip etti. Bakan Bak, RAMS Park'a gelerek sarı-kırmızılı ekibe destek oldu.

