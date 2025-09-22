Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11’leri

Okan Buruk'un forvet hattında yine Mauro Icardi'ye forma vermesi bekleniyor. (A Haber arşiv)



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sallai, Yunus, Barış Alper, Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir