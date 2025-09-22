22 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 10:27 Güncelleme: 22.09.2025 10:31
ABONE OL
Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında lider Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip kazanarak Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada farkı 6 puana çıkarmak isterken, Konyaspor ise kazanarak üst sıralara tutunmayı sürdürmeyi amaçlıyor. Victor Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un forvet pozisyonuyla ilgili kararını verdiği öğrenildi.

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

Galatasaray, bugüne kadar Konyaspor ile içerde oynadığı 24 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. (A Haber arşiv)Galatasaray, bugüne kadar Konyaspor ile içerde oynadığı 24 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. (A Haber arşiv)

İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçından 20'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 55, konuk takım ise 16 gol attı.

Okan Buruk'un forvet hattında yine Mauro Icardi'ye forma vermesi bekleniyor. (A Haber arşiv)Okan Buruk'un forvet hattında yine Mauro Icardi'ye forma vermesi bekleniyor. (A Haber arşiv)

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sallai, Yunus, Barış Alper, Icardi
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11’leri Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11’leri Okan Buruk’tan Mauro Icardi kararı! İşte Galatasaray - Konyaspor maçı muhtemel 11’leri
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör