Okan Buruk’tan Osimhen açıklaması: Kadroda neden yer almadığı ortaya çıktı





"TEKRAR BURADA OLMAK, TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KARŞILARINA ÇIKMAK BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Futbolculuğu döneminde Frankfurt'a karşı oynadığını söyleyen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bugün aslında Frankfurt'un sosyal medya hesabına bakarken görmüştüm. 92-93 sezonundaki maçı koymuşlardı. İlk maç 0-0 bitmişti ve çok iyi oynamıştım. İyi maçlarımdan biriydi. A takımdaki ilk senem, 3'üncü Avrupa kupası maçımdı. İstanbul'da 1-0 kazanarak elemiştim. Bizim takımımız çok iyiydi, Frankfurt'un önemli oyuncuları vardı. Tekrar burada olmak, teknik direktör olarak karşılarına çıkmak benim için heyecan verici" ifadelerini kullandı.

"OYNANAN OYUN FAVORİYİ BELİRLEYECEK"

Böyle maçlarda iki takımın da favori olmayacağını ifade eden Okan Buruk, "İki takıma da baktığınızda kadro yapısı olarak çok önemli, güçlü oyunculara sahip. Bir takım biraz daha tecrübeli. Bir takım biraz daha genç. Bunun artıları ve eksileri olacaktır. Hem kadro değeri olarak hem maçın genel değerlerine baktığınızda Frankfurt ev sahibi olduğu için favori gösteriliyor ama dediğim gibi iki takımın da tecrübesi, oyun kalitesi, skoru değiştirebilme ve tutabilme yeteneği maç içerisinde doğru bir şekilde iki takım da oynadığında doğru değerlendirmemiz, sahada daha iyisini yapan favori olacak. Bu tür maçlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve böyle bir deplasmanda iki takımın da favori olduğunu düşünmüyorum. Sahada kim iyisini yaparsa onun favori olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.