Uğurcan Çakır rekor bonservis bedeliyle Galatasaray’da!

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a veda etti (X)

TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A VEDA ETTİ

Trabzonspor Kulübü, rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan kaptanı Uğurcan Çakır için veda mesajı yayımladı.

"Altyapımızdan yetişip A takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor'umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler kaptan."

Milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a veda mesajı yayımlayarak, zor bir dönemden geçtiğini ve Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığını söyledi. Uğurcan Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil. Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim. Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük. Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özel. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar. Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım."