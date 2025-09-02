02 Eylül 2025, Salı
Haberler Galatasaray Haberleri Uğurcan Çakır rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'da!

Uğurcan Çakır rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 00:40 Güncelleme: 02.09.2025 01:50
ABONE OL
Uğurcan Çakır rekor bonservis bedeliyle Galatasaray’da!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan ve Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray yeni file bekçisini Süper Lig'de buldu. Birçok isim ile adı anılan sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı rekor ücretle kadrosuna kattı. Bordo mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklamayla transfer resmiyet kazandı. İşte detaylar...

Galatasaray transferde vites arttırdı. Sarı-Kırmızılı ekip Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için Bordo-Mavili kulüp ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor, Galatasaray'ın kaleci Uğurcan Çakır için toplam 36 milyon Euro ödeme yapacağını açıkladı.

TRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİTRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a veda etti (X)Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a veda etti (X)

TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A VEDA ETTİ

Trabzonspor Kulübü, rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan kaptanı Uğurcan Çakır için veda mesajı yayımladı.

"Altyapımızdan yetişip A takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor'umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler kaptan."

Milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a veda mesajı yayımlayarak, zor bir dönemden geçtiğini ve Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığını söyledi. Uğurcan Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil. Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim. Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük. Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özel. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar. Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım."

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

"ERTUĞRUL DOĞAN ÖNÜME YENİ SÖZLEŞME KOYDU"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, takımda kalmasını istediğini belirten Çakır, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim. Biliyorum, kolay değil. Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum. Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak. Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim. Trabzonspor, benim için bir takım değil. Hayatımın en büyük gururu."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uğurcan Çakır rekor bonservis bedeliyle Galatasaray’da! Uğurcan Çakır rekor bonservis bedeliyle Galatasaray’da! Uğurcan Çakır rekor bonservis bedeliyle Galatasaray’da!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör