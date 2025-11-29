Kerem Aktürkoğlu’nun Harry Potter gol sevinci başına dert oldu! Dev şirketin yalanı ortaya çıktı

Fikri Sinai Mahkemesine 16 Eylül'de sunulan dilekçede Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabında kendisini Harry Potter karakterine benzeterek telif haklarını çiğnediği ifade edildi, paylaşımları görüntüleriyle dilekçeye konuldu. Sabah'ın ulaştığı resmî belgeler, Warner Bros.'un yaptığı bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Ortaya çıkan belgeler, Warner Bros. Entertainment Inc.'in 16 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne bizzat başvurduğunu ve Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi için "çevrimiçi delil tespiti" talep ettiğini gösteriyor.

İŞTE O DİLEKÇE

Belgelerde, Aktürkoğlu'nun Instagram ve Twitter hesaplarında yer alan "Harry Potter" temalı içeriklerde filmlerden alınmış görsellerin, karakter öğelerinin, Hogwarts ve Gryffindor gibi marka unsurlarının ve özellikle serinin ikonik müziği "Hedwig's Theme"in izinsiz kullanıldığı iddia ediliyor. Warner Bros'un avukatları, futbolcunun bu paylaşımlarının telif hakkı ve marka kullanım ihlali oluşturduğunu belirterek mahkemeden söz konusu içeriklerin bilirkişi tarafından incelenmesini talep ediyor.





YALAN DOLU AÇIKLAMA

Dilekçede Harry Potter markalarının Türkiye'deki tescil listeleri, incelenmesi istenen sosyal medya bağlantılarının ekran görüntüleri ve uzman incelemesi talep edilen tüm materyaller ayrıntılı olarak yer alıyor. Belgelerin resmi mahkeme formatı, şirketin kendi vekilleri tarafından hazırlanmış olması ve tarih–dosya numarası gibi tüm hukuki unsurları taşıması, Warner Bros'un kamuoyuna yaptığı "Hukuki süreç yoktur" açıklamasını doğrudan boşa çıkarıyor.





WARNER BROS. ŞİMDİ NE SÖYLEYECEK?

Sabah'ın ortaya çıkardığı belgelerle birlikte Aktürkoğlu hakkında Warner Bros. tarafından hukuki adım atıldığı ilk kez somut şekilde doğrulanmış oldu. Şirketin kamuoyunu yanıltan açıklamaları, belgelerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi.



Spor kamuoyu şimdi Warner Bros.'un neden böyle bir süreci inkâr ettiğini merak ederken, gözler hem şirketten gelecek yeni açıklamalara hem de mahkemeden çıkacak olası kararlara çevrildi.