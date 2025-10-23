CANLI Fenerbahçe - Stuttgart
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Almanya ekibi Stuttgart’ı konuk ediyor. Mücadelede düdüğü Danimarkalı hakem Jakob Kehlet çalıyor. Ahaber.com.tr editörü Fatih Murat Erdoğan, maçı stadyumdan canlı takip ederek tüm gelişmeleri anbean aktarıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, En-Nesyri, Kerem
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El-Khannouss
TARAFTARDAN DESTEK PANKARTI
Fenerbahçe taraftarı, maç öncesinde Filistin'e destek pankartı açtı. Sarı-lacivertli tribünlerde, "Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla Filistin halkının yanında olunduğu mesajı verildi.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
11. dakikada Nene'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Alexander Nübel, meşin yuvarlağı kontrol etti.
14. dakikada kendi yarı sahasından hızlı ilerleyen Nene'nin ceza sahası içine sol taraftan girip uzak direğe vuruşunda kaleci Alexander Nübel, meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Archie Brown'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Nübel'de kaldı.
21. dakikada İsmail Yüksek'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Alexander Nübel meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında seken topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu alan Nelson Semedo'nun ceza yayının yanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
26. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde yükselen Luca Jaquez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Angelo Stiller'in, Milan Skriniar'a yaptığı hareket sonrasında hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan ağlara gitti. 1-0
