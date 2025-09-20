Ali Koç ile Sadettin Saran karşı karşıya! Fenerbahçe’de kongre heyecanında ilk gün sona erdi!

"KENDİME VE SİZLERE SÖZ VERDİĞİM İÇİN YOLA ÇIKTIM"

Fenerbahçe'nin yarın tarihi bir seçime gideceğini dile getiren Saran, sandıktan birlik ve beraberliğin çıkmasını istediğini söyledi.

Camianın birbiriyle değil rakiplerle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Saran, "Öncelikle Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Camianın yaşadığı mutsuzluk ve umutsuzluğa seyirci kalmadılar, bizim yanımızda olma kararı aldılar. Fenerbahçemiz, bu kongrenin sonucu ne olursa olsun düşmanlığı ve karşıtlığı değil, kardeşliği ve birlikteliği büyütmek zorundadır. Yarın sandıktan benim ve ekibimin adı çıkarsa söz veriyorum, Fenerbahçe taraftarlarını, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bir değişime ihtiyaç olduğuna inanarak aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için yola çıktım." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe camiasının asla umudunu kaybetmediğini kaydeden Saran "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umutsuz olmadık. Tarihimiz yeniden ayağa kalktığımız örneklerle doludur. Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle yarın seçimi kazanırsam, günü geldiğinde bu bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kulüp için çok önemli ve kıymetli işler yaptığına dikkati çeken Saran, "Kulübe verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında önemli sponsorluklara imza attı. Ama Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden verdiği paraya indirgenemez." açıklamasında bulundu.