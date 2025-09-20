Ali Koç ile Sadettin Saran karşı karşıya! Fenerbahçe'de kongre heyecanında ilk gün sona erdi!
Fenerbahçe, yeni başkanını seçmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da toplandı. Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran kürsüden taraftarlara seslendi. Kongrede ilk gün sona erdi.
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurul, açılış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seçimi yönetmesi için Divan Başkanlığı'na kongre üyelerinin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi.
Toplantının ilk gününde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu üyelere sunulacak. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı her bir dönemin ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Daha sonra sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi gerçekleşecek.
SADETTİN SARAN: RAKİP OLUNCA MI HAİN OLDUM
Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda konuşan başkan adayı Sadettin Saran, camiada değişime ihtiyaç olduğunu belirterek birlik ve beraberliğe dikkati çekti. Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda konuşmacıların ardından sahneye çıkan başkan adayı Saran, sözlerine Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.
Mevcut yönetim lehine konuşma yapanlara dikkati çeken Sadettin Saran, "Kendilerine yapanlara katkı yapmak isterim. Bundan 1,5 yıl önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz, hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum? Ben Fikret Seçen'le Zekeriya Öz'e Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz. Bunun en açık tabirle samimiyetsizlik ve iki yüzlülük olduğunu söylüyorum. Değerli Fenerbahçelileri sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum çünkü sizin bahaneleriniz bitmiyor." ifadelerini kullandı.
"KENDİME VE SİZLERE SÖZ VERDİĞİM İÇİN YOLA ÇIKTIM"
Fenerbahçe'nin yarın tarihi bir seçime gideceğini dile getiren Saran, sandıktan birlik ve beraberliğin çıkmasını istediğini söyledi.
Camianın birbiriyle değil rakiplerle mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Saran, "Öncelikle Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Camianın yaşadığı mutsuzluk ve umutsuzluğa seyirci kalmadılar, bizim yanımızda olma kararı aldılar. Fenerbahçemiz, bu kongrenin sonucu ne olursa olsun düşmanlığı ve karşıtlığı değil, kardeşliği ve birlikteliği büyütmek zorundadır. Yarın sandıktan benim ve ekibimin adı çıkarsa söz veriyorum, Fenerbahçe taraftarlarını, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bir değişime ihtiyaç olduğuna inanarak aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için yola çıktım." açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe camiasının asla umudunu kaybetmediğini kaydeden Saran "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umutsuz olmadık. Tarihimiz yeniden ayağa kalktığımız örneklerle doludur. Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle yarın seçimi kazanırsam, günü geldiğinde bu bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum." diye konuştu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kulüp için çok önemli ve kıymetli işler yaptığına dikkati çeken Saran, "Kulübe verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında önemli sponsorluklara imza attı. Ama Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden verdiği paraya indirgenemez." açıklamasında bulundu.
"TÜM FENERBAHÇELİLERİN İÇİ RAHAT OLSUN"
Fenerbahçe'nin 2018'de olduğu gibi yine değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Saran, değişimi engellemek isteyen olduğunu belirtti.
Şans oyunları bayisi olmasıyla ilgili de konuşan Saran, "Bu sürecin sağlıklı yürümesinde katkısı olan herkese, özellikle de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hassasiyeti için teşekkür ediyorum. 'Aday olamayacak, Fenerbahçe'ye kayyum atanacak, Fenerbahçe'ye yaptırım uygulanacak.' diye sizlerin kafasını karıştırmak için uğraştılar. Ama ben 'Bana güvenin, bir sıkıntı çıkmayacak, sizi yanıltıyorlar' dedim. Herkesin önünde bir kez daha cevap vermek istiyorum. Hem de böylece sizleri endişelendirmek için çırpınan bazı yöneticilere de bu mesafeden anlatmış olayım. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda benim olan şirketi kapatırım ve bunu Fenerbahçe için yaparken gözümü dahi kırpmam. Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Ben Fenerbahçemize zarar verecek bir şey yapmam. Bu camia sözünü tutan başkanlara alışkın değil ama beni tanıyacaksınız, daha yeni başlıyoruz." diye konuştu.
Borçlardan korkmadıklarını, bu konuda algı yapıldığını vurgulayan Saran, şunları söyledi:
"Tablolar ne kadar kötü olursa olsun, bu camiada kimse borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğini değil, bu parayla nasıl bir gelecek kurulduğunu sorgular. Eğer para tek başına çözüm olsaydı, şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk. Ali Bey'in tüm seçim stratejisi büyük ölçüde paraya dayalı. Ama bu kulübün milyonlarını yöneten başkanın paradan çok daha büyük mirası olmalı; camiasını birleştirmek, emanet aldığı bu kutsal kulübü doğru yönetmek ve futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi şampiyonluktur. 2018'de değişimin sebebi 4 yıl şampiyon olunmamasıydı."
"7 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN YÖNETİMDEN ŞAMPİYONLUK BEKLEMEYE 'MACERA' DERİM"
Saran, tribünlerin coşkudan ve birliktelikten uzaklaştığını, bunun karşılığında taraftarın suçlandığını dile getirdi.
Mevcut yönetimin 7 senede 11 teknik adam değiştirdiğine dikkati çeken Saran, "100'ün üzerinde transfer yaptınız. '3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz' dediniz, her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. 2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da burada 20 bini aşkın kongre üyesinin ortak iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz. Çünkü size öneri sunan kimseyi dinlemediniz." dedi.
Başkan Ali Koç'a yönelik sözlerine devam eden Saran, "Fenerbahçe için yola çıkan insanlara 'Yeni bir macera.' diyorsunuz. 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye 'macera' derim. Bütün bunları düzelttik diyelim, o zaman rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz? Hayır, Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında bir kez daha tiyatro sahnelendi. Fenerbahçe'nin alın terine darbe vuruldu. Fenerbahçe'ye karşı yapılan operasyonlar haftalık bir gündem değil. Bu operasyonun seçime günler kala bir erteleme maçında yaşanması, kongreye müdahale diyerek nitelenemez. Olayın akabinde sayın başkanla görüşüp ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu söyledim. Fenerbahçe ne sahada ne de masada asla yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Bu kulüp artık bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'de daha önce yapılan 'Fener ol' ve 'Mesut ol' kampanyalara dikkati çekerek sözlerini sürdüren Saran, şöyle konuştu:
"Taraftarlardan fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Projelerimiz hazır. Kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz. Gelirlerimizi artıracağız. Bugün istediğimiz şey net, kazanmak için birleşmek. Bu kulüp tüm camiaya aittir. Ben bu yürüyüşü bu büyük güçle yapmak istiyorum. Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil yok, bayram yok, durmak yok. Sonunda şampiyon olduğumuzda, o kupayı yeniden ayağa kaldırdığımız Kadıköy ruhunun, birlik ve beraberliğin sembolü olarak yaşayan tüm başkanlarımızla beraber kaldıracağız. O kupa yeniden Kadıköy'ün sembolü olmak zorunda. Kendimize o kadar güveniyoruz ki, eğer şampiyon olamazsak 2027'deki kongrede aday olmayacağım."
"NE SABIR NE SÜRE, SÖZ FENERBAHÇE"
Göreve gelmeleri durumunda gece gündüz çalışacaklarının altını çizen Saran, "Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak yapacağımız bir seçim değil. En iyi hocalar geldi, en iyi oyuncular geldi ama şampiyonluk gelmediyse sorun başkadır. Benimle birlikte yürüyen, beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, bizlere iyi dilekleriyle destek olan tüm taraftarlara, tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Bilmenizi isterim ki, sandık yarın benim için değil, Ali Bey için değil, Fenerbahçemiz için kuruluyor. Kararınız ne olursa olsun sandığa gidin. Ne sabır ne süre, söz Fenerbahçe." diyerek sözlerini tamamladı.
BAŞKAN, PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK
İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.
Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.
BAŞKAN ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ, İDARİ VE MALİ AÇIDAN İBRA EDİLDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Ali Koç ve yönetiminin 01.03.2024 - 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 - 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Yönetim kurulu mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. 1 Haziran 2025 - 1 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan bütçe de oy çokluğuyla kabul edildi.
KONGREDE GERGİNLİK!
Kongrede denetim raporları sonrası üyelerin konuşmasına geçilirken, kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu daha sonra konuşmalara kısa süreliğine ara verdi. Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan kavgada, güvenlik güçleri de bu alana geldi. Daha sonra Mosturoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden birkaç kişi kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi.
FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI
Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli ekibin 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu belirtti. Borcun açıklanmasının ardından gündemin 6'ncı maddesine geçildi.
FETHİ PEKİN: FENERBAHÇE BİR MİLLETİN DİK DURUŞUNUN VE AZMİNİN SEMBOLÜDÜR
Açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Bugün burada bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçe'mizin kaderine yön vermek için toplandık. Bugün sadece sandığa oy atmak için değil bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe'miz yıllardır sadece sahada değil masada da mücadele etmek zorunda bırakıldı. Haksızlıklarla, kumpaslarla, masa oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır. Bu mekan tarihe tanıklık etmektedir. Burada vereceğimiz kararlar sadece önümüzdeki yılları değil evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bizim omuzlarımızda sıradan bir sorumluluk değil 118 yıllık bir onurun yükü vardır. Artık yeter! Kimse bu kulübü hafife alamaz, artık kimse Fenerbahçe'nin iradesini çiğneyemez, artık kimse milyonların emeğini, sevgisini ve hayallerini yok sayamaz. Bu yalnızca yönetim değişikliği değil irade mücadelesidir. Bu Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını ve asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar yalnızca yönetim listelerini değil Fenerbahçe'nin dünyaya vereceği mesajı da belirleyecek. Bu mesaj açık olmalıdır. Bölmeye çalışanlar kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak. Farklı adaylarımız, farklı yaklaşımlarımız olabilir. Bizim rengimiz, sevdamız birdir. Bizim davamız Fenerbahçe'dir. Bugün buradan çıkacak irade yalnızca sahaya yansımayacak. Fenerbahçe'nin Türk sporundaki ağırlığını, adalet arayışındaki kararlılığını ve uluslararası alandaki gücünü de gösterecektir. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil bir milletin dik duruşunun ve mücadele azminin sembolüdür. Ve bu sembolü zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Her zaman Fenerbahçe olacak. Bugün buradan tek bir ses yükselmelidir; birlik, mücadele ve zafer. Seçimden kim çıkarsa çıksın hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin adı Fenerbahçe'dir. Kaptanı tarihimizdir, rotası zaferlerle dolu yarınlardır. Yaşasın Fenerbahçe'nin dimdik ayakta duran iradesi, yaşasın Fenerbahçe'nin sarsılmaz birlik ve beraberliği" şeklinde konuştu.
ŞEKİP MOSTUROĞLU: YAPILACAK SEÇİMLER VE KULLANILACAK OYLAR BU KULÜBÜN NAMUSUDUR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise, "Bizlere vermiş olduğunuz sorumluluğun bilincindeyiz. Kulübümüzün köklü değerlerine yakışır şekilde tarafsızlık ve adalet ilkesiyle yerine getireceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri olarak burada bulunma amacımız yalnızca gündem maddelerini görüşmek değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin taşıdığı büyük tarihi mirasa yakışır bir tavır ve birlik içinde geleceğe doğru ilerlemektir. Adalet yalnızca kadim bir hukuk kuralı değil, aidiyet duyduğumuz bu büyük kulübün karakterini oluşturan temel taşlardan biridir. Fenerbahçe camiası tarih boyunca adaletsizliklere karşı durmuş, haksızlıklara karşı canı pahasına mücadele etmiş, hakkın ve haklının yanında yer almış bir camiadır. Böyle bir geçmişe sahip olan bizlerin kendi içimizdeki işleyişle de aynı hassasiyetle yönetilmesi kaçınılmazdır. Divan olarak görevimiz bu genel kurulun tüm aşamalarında adil, tarafsız ve şeffaf bir tutum sergilemektir. Burada bulanan her üyemizin söz hakkı vardır ve her oyun eşit değerde olduğu gerçeği toplantımızın temelini oluşturmaktadır. Yapılacak seçimler ve kullanılacak oylar bu kulübün namusudur. Bunun bilincindeyiz. Tüm kararlılıkla adaletli bir seçimin olması için çaba harcayacağız. Bugün icra edeceğimiz genel kurulumuzda saygı ve anlayış dahilinde açıklanan hiçbir görüş ötekileştirilemez. Hiçbir düşünce küçümsenemez. Çünkü Fenerbahçe'nin gücü farklı fikirlerin ortak bir aidiyet duygusuyla birleşmesinden gelir. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe Spor Kulübü sadece spor müsabakalarında mücadele eden bir spor kulübü değil, milyonların vicdanını temsil eden bir sosyal toplum kuruluşudur. Bu kurumun büyüklüğü sadece kazandığı şampiyonluklarla değil, ilkeleriyle, duruşuyla ve adalet anlayışıyla ölçülür. Bu anlayışla toplantımızın karşılıklı saygı, sağduyu ve nezaket çerçevesinde ilerleyeceğine yürekten inanıyor, katkı sunacak tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HMGS/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
- FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YILIN SON GÜNEŞ TUTULMASI: 2025 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den görülecek mi?
- İlham verici yönleriyle öne çıkıyorlar: Doğuştan rehberlik gücüne sahip 4 burç
- Optik İllüzyon: Gözleriniz yeterince keskin mi? Gizli sayıyı 5 saniyede bulabilir misiniz?
- PlayStation 6 çıkış tarihi belli mi, ne zaman çıkacak? PS6 fiyatı ve özellikleri ne olacak?
- Bugün hangi diziler var? 20 Eylül Cumartesi TV yayın akışı listesi…
- Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler
- Efe Mandıracı kimdir, kaç yaşında, nereli? Efe Mandıracı boyu kaç? İşte oynadığı takımlar…
- 20 Eylül maç programı: Bugün hangi maçlar oynanacak? Karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda?
- Bankalarda emekli promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor, şartlar neler? İşte promosyon tutarları…
- TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ | TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? 3+1, 2+1 konutlarında taksitler ne kadar olacak?