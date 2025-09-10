Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco sağlık kontrolünden geçti!

10 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 13:55
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Domenico Tedesco ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.

Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı.

