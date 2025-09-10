Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İsmail Kartal'dan flaş paylaşım
Fenerbahçe’de teknik direktörün Domenico Tedesco olmasının ardından İsmail Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör arayışı sona erdi. Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemde olan Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı.
Bu gelişmenin ardından, teknik direktör arayış sürecinde adı sıkça gündeme gelen İsmail Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Kartal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde,hakkımda asılsız gerçek olmayan ,çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe'mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."
