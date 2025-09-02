02 Eylül 2025, Salı
Haberler Fenerbahçe Haberleri Dominik Livakovic, İspanyol ekibi Girona'ya kiralandı

Dominik Livakovic, İspanyol ekibi Girona'ya kiralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.09.2025 06:31
ABONE OL
Dominik Livakovic, İspanyol ekibi Girona’ya kiralandı

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği 2 sezonun ardından Girona'ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulübün 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılan Livakovic, 2'si bu sezon olmak üzere bu süreçte toplam 74 karşılaşmada kaleyi korudu. Fenerbahçe, transferle ilgili sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör