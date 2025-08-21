21 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Tüm gözler bu maçın üzerindeydi! Tribünlerden Gazze çağrısı

Tüm gözler bu maçın üzerindeydi! Tribünlerden Gazze çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 21.08.2025 00:32 Güncelleme: 21.08.2025 00:45
ABONE OL
Tüm gözler bu maçın üzerindeydi! Tribünlerden Gazze çağrısı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off mücadelesinde evinde Benfica'yı ağırladı. İki takımın futbolcularının seremoniye çıkmasıyla çıkmasıyla birlikte Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Okul Açık Tribünü'nde Gazze için çağrı mesajı paylaşıldı. Üst tribünde, 'Stop the genocide in Gaza! Free Palestine!' (Gazze'deki soykırımı durdurun. Özgür Filistin) yazılı pankart açıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de Benfica ile karşı karşıya geldi.

İki takımın futbolcularının seremoniye çıkmasıyla çıkmasıyla birlikte Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Okul Açık Tribünü'nde Gazze için çağrı mesajı paylaşıldı. Üst tribünde, "Stop the genocide in Gaza! Free Palestine!" (Gazze'deki soykırımı durdurun. Özgür Filistin) yazılı pankart açıldı.

Tribünlerde ʺGazze'deki soykırımı durdurun. Özgür Filistinʺ pankartı açıldı (AA)Tribünlerde ʺGazze'deki soykırımı durdurun. Özgür Filistinʺ pankartı açıldı (AA)

Kale arkasında açılan pankarta tüm stadyumdaki taraftarlar alkışlayarak destek verdi.

Öte yandan mücadelede gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tüm gözler bu maçın üzerindeydi! Tribünlerden Gazze çağrısı Tüm gözler bu maçın üzerindeydi! Tribünlerden Gazze çağrısı Tüm gözler bu maçın üzerindeydi! Tribünlerden Gazze çağrısı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör