Fenerbahçe Gaziantep FK kamp maçı kadrosunu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3'ncü haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16:00'da Gaziantep FK'ya konuk olarak kamp maçında mücadele edecek. Sarı lacivertli ekibin kamp maçı kadrosu açıklandı.

KAMP KADROSUNUN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosunun ilk 11'lerde; Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun