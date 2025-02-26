Fenerbahçe Gaziantep FK kamp maçı kadrosunu açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı kamp maçının kadrosunu açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3'ncü haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16:00'da Gaziantep FK'ya konuk olarak kamp maçında mücadele edecek. Sarı lacivertli ekibin kamp maçı kadrosu açıklandı.
KAMP KADROSUNUN İLK 11'LERİ
Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosunun ilk 11'lerde; Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
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