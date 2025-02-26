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Fenerbahçe Gaziantep FK kamp maçı kadrosunu açıklandı

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Giriş: 26.02.2025 21:41 Güncelleme: 26.02.2025 21:42
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Fenerbahçe Gaziantep FK kamp maçı kadrosunu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı kamp maçının kadrosunu açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3'ncü haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16:00'da Gaziantep FK'ya konuk olarak kamp maçında mücadele edecek. Sarı lacivertli ekibin kamp maçı kadrosu açıklandı.

KAMP KADROSUNUN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosunun ilk 11'lerde; Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp maçı kadrosu (X ekran görüntüsü) Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp maçı kadrosu (X ekran görüntüsü)

SAKATLIKLAR NEDENİYLE KADRO DIŞI KALDILAR

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, oyun dışı kalarak kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe Gaziantep FK kamp maçı kadrosunu açıklandı Fenerbahçe Gaziantep FK kamp maçı kadrosunu açıklandı Fenerbahçe Gaziantep FK kamp maçı kadrosunu açıklandı
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