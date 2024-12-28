Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız

AYMERİC LAPORTE: Talisca'nın takım arkadaşı olan İspanyol stoper için girişimler beraber yürütülüyor.

İspanyol savunma oyuncusu Laporte (Ajanslar)

MARİO HERMOSO: Hem olumlu hem de olumsuz yorumlar olan Roma'lı futbolcu için son kararı Jose Mourinho'nun vermesi bekleniyor.

Roma'da oynayan İspanyol stoper (Ajanslar)

ANDERSON TALİSCA: Al Nassr'da forma giyen 30 yaşındaki Sambacı'nın 3 milyon Euro'ya kiralanması, 2 yıl için de 12 milyonun altında bir ödemede anlaşılması için çaba harcanıyor.

Transferi yılan hikayesine dönen Talisca (Ajanslar)

ROBERTO FİRMİNO: Liverpool'da geçirdiği unutulmaz 8 sezonla zihinlere kazınan 33 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması için Al-Ahli'nin kapısı çalındı.

Liverpool'un eski yıldızı Firmino (Ajanslar)

MARCUS RASHFORD: Osimhen ile yükselen transfer çıtasında bonservisi 50 milyon sterlin olan İngiliz yıldızı kiralamak için Acun Ilıcalı ve Mourinho nabız yokluyor.