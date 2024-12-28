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Fenerbahçe'de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 11:38 Güncelleme: 28.12.2024 11:45
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Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız

Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet devre arası transfer dönemine kilitlendi. Şampiyonluk yarışında 8 puanlık farkın açılmaması için kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen kanarya, dünyaca ünlü 5 isimle temas halinde.

İlk yarıyı G.Saray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan F.Bahçe'de ocak ayı hem transferler hem de yarışılan kulvarlardaki hedefler için büyük öneme sahip. Sarı lacivertliler önümüzdeki ayda 4'ü Süper Lig'de 2'si UEFA Avrupa Ligi'nde, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 maça çıkacak. Taraftarların heyecanla beklediği stoper ve forvette transfer bombaları patlatması beklenen Kanarya ikinci yarının ilk 4 maçında 12 puanla zirveye yaklaşmak ve o moralle şampiyonluğa yürümek istiyor.

Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız

ÖNCE LYON SONRA MİDTJYLLAND

23 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'la kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, 30 Ocak'ta son maçını deplasmanda Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'la oynayacak. Play-off'a kalmak için en az 3 puana ihtiyacı olan sarı lacivertli ekip Lyon maçında işi bitirmek isterken en kötü senaryoda Midtjylland maçını hedef seçmiş durumda. Futbolcuları sahada yoğun bir mesai beklerken yönetim de 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer için hummalı bir çalışma içerisinde.

Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız

SOL BEK VE KANAT ARAYIŞI SÜRÜYOR

Oosterwolde ve Becao'nun sakatlıkları ve Samet'in ayrılmak istemesiyle zayıflayan stoper hattını güçlendirmeyi ve gol yollarında daha etkili bir isimle anlaşmayı ana hedef olarak gören F.Bahçe de sol bek ve kanat arayışı da var. İşte transferde adı geçen isimler:

Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız

AYMERİC LAPORTE: Talisca'nın takım arkadaşı olan İspanyol stoper için girişimler beraber yürütülüyor.

İspanyol savunma oyuncusu Laporte (Ajanslar)İspanyol savunma oyuncusu Laporte (Ajanslar)

MARİO HERMOSO: Hem olumlu hem de olumsuz yorumlar olan Roma'lı futbolcu için son kararı Jose Mourinho'nun vermesi bekleniyor.

Roma'da oynayan İspanyol stoper (Ajanslar)Roma'da oynayan İspanyol stoper (Ajanslar)

ANDERSON TALİSCA: Al Nassr'da forma giyen 30 yaşındaki Sambacı'nın 3 milyon Euro'ya kiralanması, 2 yıl için de 12 milyonun altında bir ödemede anlaşılması için çaba harcanıyor.

Transferi yılan hikayesine dönen Talisca (Ajanslar)Transferi yılan hikayesine dönen Talisca (Ajanslar)

ROBERTO FİRMİNO: Liverpool'da geçirdiği unutulmaz 8 sezonla zihinlere kazınan 33 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması için Al-Ahli'nin kapısı çalındı.

Liverpool'un eski yıldızı Firmino (Ajanslar)Liverpool'un eski yıldızı Firmino (Ajanslar)

MARCUS RASHFORD: Osimhen ile yükselen transfer çıtasında bonservisi 50 milyon sterlin olan İngiliz yıldızı kiralamak için Acun Ilıcalı ve Mourinho nabız yokluyor.

Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız

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Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız Fenerbahçe’de büyük transfer operasyonu! İşte listedeki 5 yıldız

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