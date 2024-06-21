Talisca'yı transfer etme fırsatı! Al-Nassr satış listesine koydu
Fenerbahçe'de yönetim Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için önemli bir fırsat yakaldı. Brezilyalı oyuncunun kulubü Al Nassr, Talisca'yı bu yaz döneminde elden çıkaracak. Kadrosunu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra önemli isimlerle takviye etmeyi planlayan kulüp, ünlü yıldızın çıkışına izin verecek. Sarı lacivertli kulüp, Mourinho'nun çok istediği Talisca için seferberlik ilan etti.
Jose Mourinho'nun da yeni sezon çalışmalarına başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer gündemi hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, tüm kulvarlarda iddialı bir kadro adına yoğun bir sürece giriyor.
GREENWOOD JUVENTUS YOLUNDA
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebiyle İngiliz hücum oyuncusunun durumu için araştırmalara başlamıştı. Ancak İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Greenwood, Juventus ile el sıkıştı. Geçen sezonu Getafe'de kiralık geçiren 22 yaşındaki yıldızın, bonservisine sahip olan Manchester United'dan bu transfer için kolaylık sağlamalarını istediği kaydedildi. Juve, 20 milyon Euro'ya işi bitirmek istiyor. Henüz 17 yaşında Kırmızı Şeytanlar'da oynamaya başlayan İngiliz futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Greenwood'un kariyeri, tecavüze teşebbüs suçlamasıyla düşüşe geçmiş, ancak daha sonra beraat etmişti.
LINDELOF'TE RAKİP ÇOK
Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun eski öğrencisi olan İsveçli stoper için Manchester United'la görüşmelere başladı. Yönetim, 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Victor Lindelöf'ü isteyen tek takım Fenerbahçe değil. İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlere göre Inter, 29 yaşındaki savunmacı için 10+5 milyon Euro'ya masaya oturdu. Öte yandan Suudi Arabistan'dan iki ekibin daha Lindelöf'e ilgi gösterdiği öğrenildi. Yönetim, Kırmızı Şeytanlar'la anlaşma sağlayabilirse, İsveçli yıldızı ikna etmek için Mounriho kozunu kullanacak.
TALISCA FIRSATI
Jose Mourinho göreve geldikten hemen sonra Fenerbahçe için Talisca iddiası ortaya atılmıştı. Ancak yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, Al-Nassr'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söylemişti. Bu sözlerin ardından herhangi bir girişim olmamıştı. Sarı-Lacivertliler son günlerde Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanarya'nın listesinde yer alan Sadio Mane'nin ayrılığı için Al-Nassr, Senegal'li yıldızın menajerini davet etmişti. Arabistan'dan sürpriz bir haber daha geldi.
25 GOLE RAĞMEN İKNA EDEMEDİ
Transfer döneminde Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi. Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi. 30 yaşındaki hücum oyuncusu geride kalan sezonda 25 maçta 25 gol atıp, 4 asist yapmasına rağmen Al-Nassr'lı yöneticileri ikna etmeyi başaramadı.
İKİSİ DE İSTENECEK
Mane için yakında Suudi ekibiyle masaya oturmayı planlayan Fenerbahçe, bu gelişme sonrası Sambacı için de kolları sıvadı. Jose Mourinho, Talisca'yı kadroda görmeyi çok istiyor. Yönetimin, Al-Nassr'dan hem Mane'yi hem de Brezilyalı yıldızı isteyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin hedefi, bu ikilinin yanı sıra çok üst düzey bir forvete imza attırıp hücum hattını tamamlamak.
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