Talisca’yı transfer etme fırsatı! Al-Nassr satış listesine koydu

25 GOLE RAĞMEN İKNA EDEMEDİ

Transfer döneminde Van Dijk, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi ses getirecek isimlere imza attırmak isteyen Al Nassr'ın, Talisca'yı da gözden çıkardığı öğrenildi. Bu nedenle Sambacı'nın menajerinin de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini bildirmek amacıyla davet edildiği kaydedildi. 30 yaşındaki hücum oyuncusu geride kalan sezonda 25 maçta 25 gol atıp, 4 asist yapmasına rağmen Al-Nassr'lı yöneticileri ikna etmeyi başaramadı.

İKİSİ DE İSTENECEK

Mane için yakında Suudi ekibiyle masaya oturmayı planlayan Fenerbahçe, bu gelişme sonrası Sambacı için de kolları sıvadı. Jose Mourinho, Talisca'yı kadroda görmeyi çok istiyor. Yönetimin, Al-Nassr'dan hem Mane'yi hem de Brezilyalı yıldızı isteyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin hedefi, bu ikilinin yanı sıra çok üst düzey bir forvete imza attırıp hücum hattını tamamlamak.