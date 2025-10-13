13 Ekim 2025, Pazartesi
Süper Lig'de sürpriz imza! Eyüpspor hocasını buldu

Süper Lig'de sürpriz imza! Eyüpspor hocasını buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 11:32
Süper Lig’de sürpriz imza! Eyüpspor hocasını buldu

Eyüpspor, Selçuk Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Orhan Ak ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Eyüpspor, Selçuk Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Orhan Ak ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

