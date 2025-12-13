Tahkim Kurulu Beşiktaş ve Serdal Adalı’ya verilen cezaları kaldırdı

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş A.Ş. ile Kulüp Başkanı Serdal Adalı’ya verilen cezaların kaldırıldığı duyuruldu (Ekran görüntüsü)

TFF AÇIKLADI: BEŞİKTAŞ VE SERDAL ADALI'YA VERİLEN CEZALAR KALDIRILDI

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş.'nin ve Başkanı Serdal Adalı'nın PFDK'nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş.'nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla, - Beşiktaş A.Ş.'nin Başkanı Serdal Adalı'nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.